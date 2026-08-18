Asesinaron a una pareja que se movilizaba en motocicleta en Barrancabermeja, Santander

Imagen de referencia. Los cuerpos de la pareja fueron trasladados hasta Medicina Legal para la investigación correspondiente. Foto: API

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Una pareja que se movilizaba en motocicleta por las calles del barrio Buenos Aires, comuna 1 de Barrancabermeja, fue asesinada en la tarde del lunes 17 de agosto de 2026. Las víctimas fueron identificadas como Gilber Alonso Arias Padilla y Fernanda Suárez, quienes se transportaban en una moto modelo Honda-Navi y de placa ZBM-74F.

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Los testigos aseguran que, mientras las víctimas transitaban por el callejón cercano al antiguo tanque elevado de Edesaba, que comunica el barrio Buenos Aires con el barrio Arenal, fueron atacados sorpresivamente por dos hombres con armas de fuego, aproximadamente a las 5:30 p.m.

Durante el ataque se escucharon aproximadamente 10 detonaciones que generaron alarma entre las personas del sector, quienes auxiliaron a las personas heridas. Aunque intentaron prestar primeros auxilios y paramédicos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios llegaron al lugar, por la gravedad de las heridas la pareja falleció en el sitio sin alcanzar a ser trasladada a un centro médico.

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Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) se desplazaron hasta el lugar del ataque para adelantar las investigaciones correspondientes, como la inspección técnica de los cadáveres y la recolección de material probatorio que permita esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

Fernanda Suárez residía en el barrio El Danubio y se desempeñaba como vendedora de calzado en un local comercial cercano al Centro Comercial Multicentro y Tierra Santa.

Las investigaciones continúan abiertas para reconstruir la cronología del ataque, así como esclarecer el móvil del crimen y la identidad de los sicarios.

Este asesinato es uno de los cinco que se registraron este fin de semana en Santander. Según las autoridades, hubo crímenes en Barrancabermeja, Floridablanca y Bucaramanga, asociados principalmente a ataques sicariales y riñas.

La Policía se mantiene en alerta, adelantando análisis de cámaras y recopilación de testimonios para frenar la violencia vinculada a las disputas entre estructuras delincuenciales.

Entre las víctimas de estos otros hechos se encuentra un hombre aún sin identificar, cuyo cuerpo fue hallado con dos impactos de bala en un abismo de la vía a la vereda Helechales, en Floridablanca.

Además, fue asesinado Luis Carrero, quien fue atacado a tiros en el barrio El Carmen, mientras que en el sector de Nogales, en el norte de Bucaramanga, dos jóvenes de identidades desconocidas también resultaron heridos tras ser interceptados por hombres armados.