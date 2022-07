¿Cómo funcionará el software de reconocimiento facial en Bucaramanga?

Actualmente Bucaramanga cuenta con 808 cámaras de seguridad. Foto: Pixabay

Bucaramanga busca sumarse a las ciudades que han implementado software de reconocimiento facial para fortalecer la seguridad, así lo anunció el alcalde Juan Carlos Cárdenas, quien explicó que con este nuevo sistema se busca, principalmente, capturar a quienes tienen pendientes con la ley, para incrementar las capacidades de investigación y judicialización en la capital santandereana.

Sin embargo, hasta el momento hay varias dudas de la implementación de este sistema: aunque hay aprobados $2.900 millones, no se sabe con exactitud cuánto costará ejecutar este proyecto, tampoco se conoce la fecha en la que empezará a funcionar. Además, está de por medio experiencias como la de Bogotá, donde se adquirieron 24 cámaras de reconocimiento facial que no dieron frutos debido a que no se contaba con una base de datos para contrastar la información, hacen cuestionar cómo funcionará este aspecto en Bucaramanga.

Hasta el momento, la Alcaldía se encuentra realizando las reuniones pertinentes para determinar las fases y tiempos de implementación de este nuevo sistema, ya que como se había anunciado el proyecto sería presentado una vez pasara la ley de garantías. Asimismo, se conoce que esta compra la haría Bucaramanga y no del área metropolitana.

Ante las dudas e inquietudes que genera la implementación de esta tecnología, El Espectador buscó a la secretaria del Interior de Bucaramanga, Melissa Franco, quien habló sobre el funcionamiento de este sistema que busca combatir la inseguridad en la ciudad.

¿Cuál es el objetivo de implementar esta estrategia?

Al integrar el Sistema Automático de Identificación Biométrica (ABIS) con la plataforma de reconocimiento facial, en Bucaramanga se podrán identificar personas que cuenten con orden de captura en tiempo real, concretamente, el sistema reconocerá sujetos que estén asociados a estos reportes y emitirá las respectivas alarmas que aparezcan en los flujos de video proporcionados por las cámaras de vigilancia pública en diferentes sitios de la ciudad. A la fecha, Bucaramanga cuenta con un sistema de videovigilancia con 808 cámaras desplegadas en puntos críticos de la ciudad y lograr conectar la plataforma de reconocimiento facial integrada al sistema mejoraría la eficacia, operatividad y funcionamiento del sistema de videovigilancia pública con que cuenta la ciudad.

¿Cuántas cámaras con esta tecnología van a comprar?

En este momento se está levantando la necesidad objetiva del piloto que se implementara en la ciudad, por esta razón hablar de la magnitud no es prudente en este momento, pero sí podemos advertir que estarán distribuidas en puntos estratégicos, los cuales fueron determinados directamente por un grupo de expertos en materia de seguridad, liderados por la Policía Nacional, la Dijin y la Alcaldía de Bucaramanga. Por razones de seguridad y eficacia del sistema, los lugares donde se implementará el mismo son reservados.

¿Ya hay un presupuesto definido?

Hablar de un presupuesto definitivo en este momento no es lo más apropiado, entre otras cosas, por la alta variabilidad de la tasa representativa del dólar que afecta los precios de la tecnología, por tal razón la cifra exacta se sabrá cuando se realice el proceso de selección contractual para la adquisición de los equipos necesarios. Así mismo, es importante mencionar, que actualmente se encuentran aprobados por parte del Comité de Orden Público $2.900 millones para la ejecución del proyecto de cámaras para reconocimiento facial y el sistema ABIS palmar, dactilar y facial.

¿Cómo funcionará el sistema de reconocimiento facial?

Las cámaras realizan el proceso de captura de las imágenes por medio de una red de datos existente y dimensionada para soportar el tráfico generado desde las cámaras. Esa señal de video es recibida por los equipos de cómputo donde se ejecuta el software de reconocimiento facial, estos equipos obtienen el registro biométrico captado por las cámaras y generan la plantilla biométrica facial, que en segundos es enviada al Servidor Local de Sincronización en Bucaramanga, el cual realiza la comparación con los registros biométricos faciales que reposan en la base de datos, a través de una conexión activa con el Servidor Central de Sincronización ubicado en las instalaciones de Dijin Bogotá, y que a su vez estará conectado y sincronizado con el sistema ABIS; a continuación, si encuentra un registro positivo de identificación, genera una alerta de coincidencia la cual puede ser desplegada en el software de visualización de alarmas de la plataforma de reconocimiento facial.

El Servidor Local de Sincronización contará con una conexión activa con el Servidor Central de Sincronización, y que a su vez estará conectado y sincronizado con el sistema ABIS; si por algún motivo la comunicación se pierde con el servidor central de Bogotá, el servidor local en Bucaramanga, seguirá funcionando de manera autónoma hasta que la comunicación sea restablecida. Además, si el servidor central recibe una actualización de datos o el ingreso de un nuevo sujeto en la base de datos, lo enviará al servidor local una vez se restablezca la comunicación, permitiendo de manera automática mantener actualizada la información en el servidor local de sincronización en Bucaramanga.

¿Con qué base de datos cuentan para que este sistema funcione realmente?

El sistema ABIS, desplegado por la Dijin, en la actualidad es una plataforma donde se emplean módulos forenses de investigación biométrica, adicionalmente, cuenta con la base de datos criminal más robusta del país, entre las que se encuentran las órdenes de captura vigentes asociadas a rostros, por lo que se planea utilizar este sistema de manera interconectado con plataformas de videovigilancia ciudadana, potenciando no solo el uso de tecnologías avanzadas, sino también, mejoras en los procesos operativos los cuales permitirán que la reacción policial sea mucho más ágil y eficiente al contar con alertas en tiempo real.

¿Cómo van a garantizar que no se vulnere la privacidad de las personas por el tratamiento de datos?

El sistema de reconocimiento facial será únicamente dirigido por la Policía Nacional y la Dijin. Es un sistema de consulta y no de almacenamiento que cumple con toda la normativa y las buenas prácticas del manejo de información. El programa emitirá una señal de alerta solo en casos donde el individuo se encuentre dentro de las bases de datos de captura emitidas por los organismos nacionales e internacionales de seguridad y las cámaras estarán ubicadas en el espacio público o en los lugares abiertos al público, por lo que la privacidad de las personas no se verá afectada con este sistema.