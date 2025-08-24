Buscan a adulto mayor que cayó al río Chicamocha, en Santander

Imagen de referencia. Luis Jesús Carrillo, de 71 años, es residente en el municipio de Los Santos. Foto: Unidad de Gestión del Riesgo de Santander

Las autoridades continúan en la búsqueda del agricultor Luis Jesús Carrillo, de 71 años, quien el pasado sábado 23 de agosto cayó de una tarabita sobre el río Chicamocha. En la búsqueda están hay seis unidades del Cuerpo de Bomberos de Villanueva, nueve de Aratoca, comunidad y la Policía Nacional.

“Me informó la comunidad que sobre las 5:30 p.m. del sábado, un hombre adulto mayor cayó al río. De inmediato se activó el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y se dio aviso a las autoridades”, aseguró el alcalde de Jordán, Julián Muñoz Ruiz.

Según indicó el mandatario, el adulto mayor estaba intentando cruzar en una tarabita (un teleférico artesanal que atraviesa los ríos de extremo a extremo en una cabina o tablas improvisadas) en los límites entre los municipios de Jordán, Los Santos y Aratoca.

Debido a que ha pasado más de un día desde el incidente, Muñoz aseguró que pidió apoyo de los bomberos de Los Santos para reforzar las labores de rescate. Además, la Oficina de Gestión del Riesgo Departamental (OGRD) dijo que está en permanente comunicación con las autoridades en Jordán para coordinar posibles refuerzos.

“Se invita a toda la comunidad a reportar de inmediato cualquier información que pueda contribuir a la ubicación del señor Luis Jesús Carrillo. Cualquier dato puede ser informado a las diferentes administraciones municipales, a la Policía Nacional o a los Cuerpos de Bomberos”, aseguró el mandatario Muñoz.

Por su parte, la comunidad pidió que se revise el estado de las tarabitas, debido a que hace tres meses se registró el desplome de una de ellas entre Mogotes y Molagavita, dejando tres personas heridas.