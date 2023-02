Directora prohibió novios, piercings, celulares y más en colegio del Huila

Las prohibiciones anunciadas durante la reunión de bienvenida del nuevo año académico fueron bien recibidas por la mayoría de los padres de familia. Foto: Twitter

En las últimas horas se hizo viral en redes sociales un video en el que la rectora de la Institución Educativa Misael Patraña Borrero, ubicada en el municipio de Rivera, Huila, les informa a los padres de familia las normas que tendrá el colegio durante 2023. Entre las exigencias que hizo la rectora se encuentra la prohibición de celulares, cabello tinturado, piercing, gorras y relaciones amorosas entre estudiantes.

“Queda totalmente prohibido la pérdida del año, el amorío entre estudiantes, el noviazgo… todo se debe a esos celulares. Padres de familia, queda totalmente prohibido a partir de mañana traer algún tipo de dispositivo tecnológico”, indicó Olga Narváez, rectora de la institución, en medio de una Asamblea General.

Durante su intervención, Narváez informó que las prohibiciones quedaron incluidas en el manual de convivencia. Además, dijo que los acudientes y estudiantes que no estén de acuerdo con las medidas deben buscar otra institución educativa. “La libre personalidad es que yo sea una persona de bien, no una persona con esos cabellos largos, morados, rojos, verdes, el estudiante que no acepte, la institución no le sirve”, expresó la rectora.

Aunque los padres de familia aplaudieron las decisiones y se mostraron de acuerdo con las normas mencionadas, el paquete de medidas anunciado por la rectora también recibió críticas en redes sociales y cuestionamientos por una presunta violación al libre desarrollo de la personalidad de los jóvenes.

¿Por qué se adoptaron estas normas?

En diálogo con W radio, la rectora Olga Narváez explicó que estas medidas se adoptan debido a que las directivas de la institución deben cumplir con el órgano de gobierno escolar, donde participan todos los comités de convivencia. “Si un padre de familia llega a comprobar que su hija en unos meses sale embarazada, soy responsable de eso. Nunca he dicho que una persona con un piercing en su cuerpo no sea buena para la sociedad. Si se vienen demandas, las determinaremos en el colegio (...) los valores los entiendo desde el punto de vista religioso”, agregó Narváez.

Por su parte, la secretaria de Educación del Huila, Milena Oliveros, señaló que “esta Secretaría comparte plenamente las determinaciones tomadas por la rectora de la institución Misael Pastrana Borrero. Estoy absolutamente convencida que después de cierto análisis que hayan hecho frente a esta toma de decisiones, en el comité de convivencia siempre están pensando en el bienestar de los niños y niñas”.