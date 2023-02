Se entregó el padre de la bebé que murió en motel de Valledupar

Humberto Manuel Olivella se entregó a la Fiscalía. Foto: Tomado de LaRegional.net

Un mes exacto ha transcurrido desde que se conoció que una menor de siete meses había muerto en un motel de Valledupar a causa de asfixia por monóxido de carbono. El hecho conmocionó a los habitantes de la ciudad y en las redes sociales rumoraron sobre cuáles serían las causas del hecho.

En principio se responsabilizó a ambos padres, que en ese momento se encontraban con la bebé en el motel, luego de que se filtrara un video donde ambos se ven mareados. Luego la historia tomó un giro, ya que la madre de la menor, “María Camila Mengual” aseguró a la Fiscalía que estuvo ahí presente en contra de su voluntad.

Posterior a ello se conoció que el padre de la menor, Humberto Manuel Zapata Olivella, tenía orden de captura en su contra. Este miércoles, el acusado se presentó junto con su abogado en horas de la mañana a la Fiscalía con seccional en Valledupar para responder por los delitos que se le acusan.

“De acuerdo a la orden de captura, tiene homicidio agravado, secuestro y acceso carnal. Nosotros tenemos material suficiente para que la Fiscalía redireccione la investigación”, aseguró el abogado Fredy Gutiérrez, quien representa a Olivella, en una publicación realizada por el periódico local El Pilón. También agregó que no tiene la intención de solicitar medida de detención domiciliaria.

“Mi representado no tiene ninguna responsabilidad en este caso. Permanecimos un mes no porque esté huyendo, porque nosotros fuimos leales desde el principio con la Fiscalía, contrario a la Fiscalía que no fue legal con la defensa. Nosotros desde el primer momento le presentamos materiales probatorio técnicos a la Fiscalía y encontramos la sorpresa que se expidió una orden de captura”, aseguró el abogado en el medio local.

Por otra parte, la Fiscalía aún no se ha pronunciado sobre este hecho y se espera que la primera audiencia para que se revelen las pruebas y así conocer lo que hay detrás de este caso que generó controversia en el país.

“Ya estamos preparados. Tuvimos el tiempo suficiente para organizarnos porque ante esas afirmaciones de la presunta víctima lo que se aflora, si no nos hubiésemos organizado en la búsqueda de elementos materiales y probatorios, es una medida de aseguramiento”, añadió el abogado en una entrevista con el medio local Entérate Valledupar.