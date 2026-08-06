Hallan muerto a joven silletero de Medellín

Imagen de referencia. El hecho se dio en el corregimiento Santa Elena, lugar donde se origina la tradición silletera. Foto: EFE - Luis Eduardo Noriega A

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Fue hallado sin vida Alejandro Grajales, un adolescente de 15 años perteneciente a la reconocida tradición silletera de Santa Elena, quien había sido reportado como desaparecido el pasado lunes 4 de agosto. El caso ha generado consternación entre las familias silleteras y los habitantes del corregimiento, especialmente porque el hecho se registra en plena celebración de la Feria de las Flores.

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La noticia fue dada a conocer por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien manifestó su respaldo a la familia del menor y anunció el acompañamiento por parte de las entidades del Distrito. A través de su cuenta de X, el mandatario expresó: “hoy nos invade una profunda tristeza. Lamento informar que Alejandro Grajales, de 15 años, fue encontrado sin vida en el corregimiento de Santa Elena. Toda mi solidaridad con su familia, vamos a acompañarlos y a brindarles la atención necesaria en este momento tan difícil”.

De acuerdo con las denuncias, el último lugar donde el adolescente fue visto con vida fue en un parqueadero del corregimiento de Santa Elena conocido como “Los Grajales“. Desde su desaparición, familiares, amigos y vecinos del sector se sumaron a las labores de búsqueda y aproximadamente 48 horas después de que se perdiera su rastro, en la tarde del miércoles 6 de agosto, las autoridades encontraron su cuerpo sin vida en la misma zona en la que había desaparecido.

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Hasta el momento las autoridades no han entregado información oficial sobre las causas del fallecimiento del adolescente ni las circunstancias exactas en las que fue hallado. La Policía y la Fiscalía General de la Nación adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

La muerte de Alejandro ha causado conmoción entre los ciudadanos de Medellín, pues el joven era reconocido como uno de los silleteros que mantienen viva una de las tradiciones más emblemáticas de la Feria de las Flores, celebración que se lleva a cabo en la ciudad actualmente.