Accidente en el Túnel de Oriente, Antioquia, deja ocho personas heridas

Dos vehículos tras el choque en el Túnel de Oriente, Antioquia. Foto: Alcaldía de Medellín

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El Túnel de Oriente, principal conexión vial entre Medellín y el Oriente antioqueño, tuvo que ser cerrado durante varias horas en la mañana de este jueves 6 de agosto, después de que un furgón y una buseta de servicio especial chocaran en el interior de la vía, dejando ocho personas lesionadas. Las autoridades investigan si el hecho fue causado porque uno de los vehículos invadió el carril contrario o si se presentó un exceso de velocidad.

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El accidente se registró alrededor de las 8:50 a. m. en una de las curvas del túnel. Ambos automóviles impactaron de frente y, como consecuencia del golpe, el furgón terminó volcado, mientras que el microbús sufrió graves daños del costado izquierdo. La emergencia obligó al cierre inmediato del corredor, que solo pudo ser rehabilitado hacia las 11:20 a. m., según reportó la Secretaría de Movilidad.

Entre los heridos más afectados se encuentran los conductores de ambos vehículos y dos pasajeros del microbús, quienes debieron ser trasladados a centros asistenciales de Medellín y Rionegro con lesiones consideradas de gravedad. Los otros cuatro heridos recibieron atención médica en el mismo lugar del siniestro.

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó el despliegue de los equipos de emergencia en la zona a través de sus redes sociales: “nuestros equipos de salud, Bomberos Medellín y agentes de movilidad trabajan en el lugar atendiendo la emergencia, trasladando a los heridos y adelantando las labores para restablecer la movilidad lo más pronto posible”.

Mientras se atendía la emergencia, la Concesión Túnel Aburrá-Oriente (TAO) recomendó a los conductores utilizar rutas alternativas como la variante a Las Palmas para evitar congestiones. Adicionalmente, los vehículos que se encontraban detrás de los carros accidentados fueron evacuados del túnel para que pudieran continuar su recorrido por otras vías, mientras avanzaban las labores de rescate y limpieza.

El secretario de Movilidad, Pablo Ruiz, confirmó que “ya la vía se encuentra restablecida, y nos disculpamos por las incomodidades y demoras generadas”.

Las autoridades analizarán las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en el interior del túnel, con las que se busca determinar cuál de los dos vehículos invadió el carril contrario y si se registró algún exceso de velocidad al momento del impacto.