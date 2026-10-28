Primeras versiones señalan que la niña de 13 años iba manejando la motocicleta en el momento del accidente. Al parecer, perdió el control, por lo que cayeron sobre la vía, justo en el…

Un grave accidente se registró en el municipio de Fundación, en la tarde del pasado martes 27 de octubre, en el que murieron dos hermanas de 9 y 13 años que se movilizaban en una moto eléctrica. Las menores de edad cayeron del vehículo y fueron arrolladas por una volqueta que transitaba por la zona.

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Dos niñas murieron tras caer de una moto y ser arrolladas por una volqueta en Magdalena

Primeras versiones señalan que la niña de 13 años iba manejando la motocicleta en el momento del accidente. Al parecer, perdió el control, por lo que cayeron sobre la vía, justo en el momento en el que pasaba sobre la calle 3 con carrera 15A, en el barrio Paz del Río, una volqueta.

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Según informó la Policía de Magdalena, el vehículo de carga era conducido por un hombre de 70 años que resultó ileso y se presentó voluntariamente ante las autoridades.

#Magdalena | Dos niñas de 13 y 7 años murieron tras ser arrrolladas por una volqueta cuando se movilizaban en una moto eléctrica en Fundación, Magdalena. Desde la alcaldía lamentaron lo sucedido. Autoridades realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer lo… pic.twitter.com/mw47gZjpG4 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 28, 2026

En comunicado, la alcaldía de Fundación confirmó que las víctimas fueron las hermanas Sharloth Fontalvo Dávila, de 13 años, y Scarlett Fontalvo, de 9 años, entre las cuales había una que estudiaba en la Institución Educativa 23 de Febrero. "Esta irreparable pérdida nos enluta a todos y llena de tristeza a todo nuestro municipio".

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Adicionalmente, la alcaldesa, Luz Helena Andrade Campo, envió un mensaje de solidaridad a la familia, así como señaló que harán desde la administración un acompañamiento a la familia y la comunidad educativa afectada con el siniestro vial.

"Elevamos nuestras oraciones a Dios para que reciba a estas pequeñas en su presencia y conceda a sus familias fortaleza, consuelo y serenidad para afrontar una pérdida tan dolorosa", indicó la mandataria.

La gobernadora del Magdalena, @mmarguiguerra, y su equipo de trabajo expresan sus más sinceras y sentidas condolencias a los familiares y seres queridos de las dos niñas que fallecieron esta noche en el municipio de Fundación. 💔 pic.twitter.com/0GWkiR6BgB — Gobernación del Magdalena (@MagdalenaGober) October 28, 2026

Algo similar hizo la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, quien envió sus condolencias a la familia de las niñas.

Las autoridades locales se encargaron de realizar las inspecciones y procedimientos correspondientes para determinar las causas del fatal accidente que mantiene de luto a la región por la muerte de las dos hermanas menores de edad.