Dos niñas murieron tras caer de una moto y ser arrolladas por una volqueta en Magdalena

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Un grave accidente se registró en el municipio de Fundación, en la tarde del pasado martes 27 de octubre, en el que murieron dos hermanas de 9 y 13 años que se movilizaban en una moto eléctrica. Las menores de edad cayeron del vehículo y fueron arrolladas por una volqueta que transitaba por la zona.
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Primeras versiones señalan que la niña de 13 años iba manejando la motocicleta en el momento del accidente. Al parecer, perdió el control, por lo que cayeron sobre la vía, justo en el momento en el que pasaba sobre la calle 3 con carrera 15A, en el barrio Paz del Río, una volqueta.
Según informó la Policía de Magdalena, el vehículo de carga era conducido por un hombre de 70 años que resultó ileso y se presentó voluntariamente ante las autoridades.
En comunicado, la alcaldía de Fundación confirmó que las víctimas fueron las hermanas Sharloth Fontalvo Dávila, de 13 años, y Scarlett Fontalvo, de 9 años, entre las cuales había una que estudiaba en la Institución Educativa 23 de Febrero. "Esta irreparable pérdida nos enluta a todos y llena de tristeza a todo nuestro municipio".
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Adicionalmente, la alcaldesa, Luz Helena Andrade Campo, envió un mensaje de solidaridad a la familia, así como señaló que harán desde la administración un acompañamiento a la familia y la comunidad educativa afectada con el siniestro vial.
"Elevamos nuestras oraciones a Dios para que reciba a estas pequeñas en su presencia y conceda a sus familias fortaleza, consuelo y serenidad para afrontar una pérdida tan dolorosa", indicó la mandataria.
Algo similar hizo la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, quien envió sus condolencias a la familia de las niñas.
Las autoridades locales se encargaron de realizar las inspecciones y procedimientos correspondientes para determinar las causas del fatal accidente que mantiene de luto a la región por la muerte de las dos hermanas menores de edad.