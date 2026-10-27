Multaron al líder de taxistas Hugo Ospina en protestas en el aeropuerto de Bucaramanga

En imágenes compartidas en redes sociales se ve a Ospina alegar con los uniformados en el lugar, quienes posteriormente lo toman de los brazos para sacarlo del lugar….

Las protestas en el aeropuerto Palonegro de Bucaramanga por las condiciones de entrada y salida de taxis de la terminal aérea terminaron con una polémica: el líder del gremio Hugo Ospina tuvo un enfrentamiento verbal con los policías en el lugar, quienes finalmente lo retuvieron y le impusieron una multa. ¿Qué pasó?

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En imágenes compartidas en redes sociales se ve a Ospina alegar con los uniformados en el lugar, quienes posteriormente lo toman de los brazos para sacarlo del lugar. En medio del procedimiento, el líder de taxistas forcejea para impedirlo, pero finalmente lo llevan hacia un cuarto en un pasillo.

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Por su parte, testigos señalaron que las autoridades se acercaron al líder gremial debido a que estaba incitando a los taxistas en la manifestación a bloquear el paso, y fue ahí cuando se presentó la discusión y se dio la salida de Ospina del lugar.

#Bucaramanga | La Policía retiró del Aeropuerto Palonegro a Hugo Ospina, líder nacional de los taxistas, por presunta alteración del orden público e incitación a bloquear la movilidad. Las protestas continúan en medio de la polémica. pic.twitter.com/z9rVVqsicI — Metropolitano Noticias (@metropolitano_X) October 27, 2026

Esta versión fue corroborada por la Policía de Bucaramanga, que añadió que Ospina se habría negado a identificarse ante los uniformados, por lo que además se le impuso un comparendo. En respuesta, Ospina aseguró a Infobae que la medida fue injusta, pues primero lo llevaron a una sala, donde le dijeron que no estaba capturado, sino que lo sancionarían.

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Adicionalmente, el líder de taxistas aseguró que el altercado no se produjo en el marco de la protesta pacífica. Explicó que el altercado se dio luego de que un conductor pretendía saltarse la fila de vehículos para recoger a un pasajero. Cuando Ospina le habría pedido devolverse, el sujeto se habría negado. Ahí habrían entrado a intermediar los uniformados.

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¿Por qué protestan los taxistas en Bucaramanga?

La serie de medidas de control en el aeropuerto de Palonegro en Bucaramanga ha mantenido la tensión entre la administración y el gremio de taxistas, quienes recientemente rechazaron la instalación de talanqueras que controlan el ingreso de vehículos de transporte público.

Los conductores señalan que ahora, para, por ejemplo, recoger pasajeros en zonas como el túnel, deben pagar un monto, que no fue concertado con el gremio, por lo que consideran que se trata de cobros irregulares. Por esta misma razón, fueron concertadas otras manifestaciones en septiembre, que incluyeron planes tortuga.

"En el aeropuerto impusieron carné, uniforme y cobro por el espacio público, exigiendo a los taxistas el pago de parqueadero por un valor de COP 5.200, el cual se debe pagar cada vez que se ingresa a recoger una carrera. Es decir, si un taxista ingresa seis veces al día, en total debe pagar más de COP 30.000. Es un cobro ilegal", dijo uno de los integrantes del Sindicato de Taxistas del Aeropuerto de Palonegro a Vanguardia previo a las manifestaciones de hace un mes.

Sobre esto, la Superintendencia de Transporte y el Ministerio ya se han referido al tema y han pedido a la concesión cesar el cobro. Por su parte, la Procuraduría señaló que ya no se estaría cobrando por la carnetización, pero los taxistas señalan que siguen siendo irregulares las condiciones para operar en la terminal aérea.