El proceso de revocatoria del alcalde de Bucaramanga no continuará

El proceso de revocatoria del alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, no continuará por falta de tiempo, según informaron los promotores del movimiento. Aunque consiguieron 60.000 firmas, de las cuales hay validadas 40.000, confirmaron que necesitan de una 100.000 para lograr tener un margen de error a favor.

Uno de los promotores de la revocatoria, el exconcejal de Bucaramanga Nilson Amaya, aseguró que debido a una tutela que interpuso un ciudadano el proceso se estancó. Dicha figura jurídica hizo que la recolección de firmas parara por temas de bioseguridad, por lo que no podrán recoger las firmas necesarias para poder revocar al alcalde.

“Desafortunadamente los tiempos no alcanza, llevábamos más de 60.000 firmas recogidas, pero necesitamos 100 mil, pero por una tutela de un ciudadano se suspendió el proceso para recogerlas con el tiempo requerido. Todo está parado porque la alcaldesa ad hoc no pudo nombrar a secretario para el proceso y se reactivó todo en la ciudad, pero no nos dejaron seguir recogiendo firmas por temas de bioseguridad, eso es absurdo”, dijo Amaya.

Para el exconcejal y promotor del movimiento, la figura de la tutela es una de las cosas que tienen mal a la ciudad. Además argumentó que los protocolo de bioseguridad para la recolección de firmas fueron radicados el pasado 12 de junio, pero que el secretario de Salud se declaró impedido para aceptarlos.

“Con esa tutela, con todas esas artimañas jurídicas que hicieron, hoy, prácticamente, colocaron las trabas para no poder seguir con la avanzada recogiendo firmas en las calles”, aseguró Nilson Amaya.