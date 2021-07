En Florencia, Caquetá, solo los vacunados podrían entrar a los templos religiosos

La Alcaldía expidió un decreto en el que señala que las instituciones religiosas podían solicitar el carné de vacunación previo el ingreso a los sitios donde se realizan las celebraciones litúrgicas. Luego, el alcalde señaló que no es obligatorio y que se trata de una estrategia para que más gente se vacune.

El jueves 8 de julio la Alcaldía de Florencia, Caquetá, expidió el decreto 00278 en el que modificaba una reglamentación previa sobre las medidas que se adoptaban en el municipio para contrarrestar el aumento en los casos de contagio por coronavirus. Una de las disposiciones contenidas en el documento ha generado mucha polémica y confusión.

En la penúltima página del documento se señala que “mediante previa coordinación realizada con la Fuerza Pública, el personal médico, el sector interreligioso y este ente territorial, se acordó tomar las medidas necesarias para la contención y mitigación del contagio por el coronavirus COVID-19, tales como, que las instituciones religiosas previo al ingreso a los templos soliciten el carné de vacunación contra el COVID-19″.

Según lo anterior, solo las personas que demuestren tener su esquema de vacunación completo podrían ingresar a los templos donde se celebran las ceremonias religiosas. La medida generó confusión y polémica ya que, como lo ha manifestado el Ministerio de Salud, la vacunación en el país es voluntaria y la medida resulta discriminatoria, tanto para aquellos que no quieran aplicarse la vacuna, como para quienes no la han recibido por no estar priorizados aún.

En la mañana de este martes 13 de julio el alcalde de la capital del municipio, Luis Antonio Ruiz, señaló en una entrevista con Blu Radio que lo dispuesto por el decreto no es de obligatorio cumplimiento y que responde a una estrategia que se adelanta desde el gobierno local para alentar a las personas a que se vacunen.

Sin embargo, pese a la aclaración realizada por Ruiz, ciudadanos por redes sociales han manifestado que las iglesias de la ciudad tendrían motivos para negar la entrada de las personas que no tengan su esquema de vacunación completo, por la confusión que se generó con la expedición del decreto.