Estudiante de 16 años fue robado, golpeado y drogado en Bucaramanga

Se conoce que el estudiante se encuentra en estable en el Hospital Universitario de Santander. Foto: Pexels

Los acontecimientos tuvieron lugar cerca de la iglesia en el barrio Café Madrid de Bucaramanga. El estudiante, proveniente de la escuela y en camino a su destino, fue abordado por una pareja de criminales que le arrebataron su teléfono celular y pertenencias. Los delincuentes no solo perpetraron un atraco en su contra, sino que también le suministraron una sustancia tóxica, presumiblemente escopolamina, dejándolo convulsionando en una calle en el norte de la ciudad.

(Puede leer: Manos criminales estarían detrás del incendio en loma del Seminario en Medellín)

José David Caballero Galvis, padre del joven, relató que su hijo había tomado la ruta Ciudad Norte, operada por la empresa Transcolombia, para llegar a Café Madrid. No obstante, el autobús lo dejó en la Iglesia del Café, alejado de su destino final y en donde dos individuos lo interceptaron, lo amenazaron con un cuchillo y lo despojaron de sus pertenencias.

Más artículos sobre Colombia/ Más Regiones Asesinaron a un candidato al Concejo en Honda, Tolima Los sujetos llegaron hasta la casa de Leandro Sánchez Reyes y le dispararon tres veces. Las autoridades investigan si se trató de un robo, ya que el político no tenía amenazas. Leer más Asesinaron a un candidato al Concejo en Honda, Tolima Alerta en San Andrés por aumento de asesinatos y de la inseguridad El aumento de los hechos violentos en la isla ha provocado un aumento del pie de fuerza. Leer más Alerta en San Andrés por aumento de asesinatos y de la inseguridad

El momento en que el estudiante convulsionó en medio de la calle fue presenciado por unas mujeres cercanas, quienes brindaron ayuda inmediata. Reconociendo el uniforme escolar que llevaba, lograron identificar la institución a la que pertenecía y se pusieron en contacto con su padre. Tras ser llevado al Hospital del Norte, se identificó que había sido expuesto a escopolamina, una sustancia que se cree fue suministrada por los asaltantes.

(Puede leer: Colombia, el país de la belleza: así es la nueva narrativa para promocionar el país)

“Allá lo internaron, lo atendieron y ya esta mañana evolucionó, ya habla, ya conoce a las personas porque él estaba desorientado, él no sabía ni cómo se llamaba, ni quién era. Ya hablamos con él y me dijo que dos personas lo abordaron y de un momento ahí comenzó a sentirse mal y no se acuerda nada más”, comentó el padre del estudiante, según Blu Radio.

El padre del joven está decidido a divulgar el incidente con el propósito de prevenir situaciones similares entre otros estudiantes y sus familias. Además, dijo que la ruta de autobús, Ciudad Norte, aparentemente tiene un historial de dejar a los pasajeros en lugares no asegurados y alejados de sus destinos, lo que podría haber contribuido a la vulnerabilidad del joven.

(Puede leer: Yeison Jiménez denuncia que están haciendo estafas a su nombre: “tengan cuidado”)