Falsa oferta laboral, la trampa detrás del secuestro de un ingeniero en Santa Marta

El operativo de rescate, coordinado por unidades del Gaula y otras autoridades, permitió encontrarlo sano y salvo…

Una falsa oferta laboral habría sido la trampa utilizada para secuestrar al ingeniero civil Sergio Pablo Gutiérrez Mejía, de 63 años, en Santa Marta. La víctima fue citada a una zona rural y posteriormente trasladada a una vivienda en el barrio Aeromar, desde donde sus captores exigían COP 50 millones a su familia a cambio de su liberación.

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El operativo de rescate, coordinado por unidades del Gaula y otras autoridades, permitió encontrarlo sano y salvo y la captura de siete adultos y dos menores de edad, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades de los implicados.

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Una cita de trabajo que terminó en cautiverio

Según la información entregada por la Policía, los responsables contactaron al ingeniero con el ofrecimiento de una oportunidad laboral. Cuando llegó al lugar acordado, lo abordaron, le quitaron sus pertenencias y lo trasladaron contra su voluntad.

Durante el cautiverio, los presuntos secuestradores grabaron videos en los que intimidaban a la víctima con armas de fuego. El material fue enviado a sus familiares como prueba de supervivencia, mientras continuaban las exigencias económicas.

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Inteligencia y coordinación permitieron el rescate

La denuncia ciudadana activó las labores de búsqueda, verificación e inteligencia. De acuerdo con un reporte del Gaula Militar citado por medios locales, las primeras indagaciones apuntaron hacia el corregimiento de Bonda. Posteriormente, los investigadores establecieron que el ingeniero se encontraba en una vivienda de Aeromar.

El procedimiento contó con la participación del Gaula de la Policía, el Ejército, el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y la Fiscalía. Además de las nueve personas detenidas, las autoridades reportaron la incautación de un arma de fuego calibre 9 milímetros, seis cartuchos, tres armas cortopunzantes y dos pistolas traumáticas.

Presidente y alcalde rechazaron el secuestro

Tras conocerse el resultado, el presidente Abelardo De La Espriella afirmó: “El secuestro y la extorsión tendrán todo el peso de la ley en mi gobierno”. El mandatario también reiteró su compromiso con la protección de la vida y la libertad de los ciudadanos.

Por su parte, el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, celebró la liberación y destacó la labor de los organismos de seguridad. “¡La vida y la libertad son sagradas!”, expresó el mandatario distrital, quien pidió que los responsables respondan ante la justicia.

Mientras el caso avanza en la instancia judicial, las autoridades mantienen el llamado a denunciar cualquier situación relacionada con secuestro o extorsión a través de la línea gratuita 165 del Gaula. La investigación deberá establecer la participación individual de los detenidos y determinar si existen otros involucrados en la operación criminal.