Gobernación de Cundinamarca abre 1.100 cupos para cursos homologables en universidades

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, destacó que la educación es uno de los puntos claves de su administración. Foto: Gobernación de Cundinamarca

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Cundinamarca le apuesta a la formación académica para el emprendimiento y el trabajo de los habitantes de 48 municipios priorizados. Muestra de ello es la apertura de la convocatoria para el proyecto “Es en Cundinamarca”, que busca otorgar cupos de formación posmedia a 1.100 personas que podrán acceder de forma gratuita a cursos homologables en algunas de las universidades más importantes del país. La convocatoria inició el pasado 20 de marzo y estará abierta hasta el próximo 8 de abril. Hasta ese día, todas las personas mayores de 16 años, interesadas en acceder a una de las más de diez microcertificaciones que se entregarán, podrán postularse de forma virtual para acceder a un cupo.

El proyecto está dirigido a personas nacidas en Cundinamarca o que lleven al menos cinco años viviendo en alguno de los municipios de este departamento. Los interesados deben estar inscritos en el Sisbén o hacer parte del Registro Único de Víctimas (RUV) y haberse graduado como bachiller de alguna de las instituciones educativas de Cundinamarca o de sus municipios limítrofes: Villavicencio y Cumaral (Meta), La Dorada (Caldas), Chiquinquirá y Guateque (Boyacá), Flandes, Honda, Ambalema e Icononzo (Tolima). Para acreditar la residencia en alguno de estos municipios, las personas interesadas deberán anexar una certificación emitida por su respectiva alcaldía.

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La formación será presencial y estará combinada con algunos componentes de virtualidad. Se dictará en las Instituciones Educativas Departamentales (IED) de 22 municipios del departamento y el costo será cubierto en un 100% con recursos de la Gobernación de Cundinamarca. “El objetivo de esta iniciativa, además de fortalecer conocimientos, habilidades y oportunidades de empleo para los cundinamarqueses, es poner a prueba un modelo de articulación entre universidades, instituciones educativas departamentales y comunidad. Esto con el propósito de que, en el corto plazo, estas sedes puedan ofrecer programas técnicos, tecnológicos y profesionales”, indicaron desde la gobernación.

Son 27 cursos entre los cuales las personas interesadas podrán escoger un plan de formación certificable por diez de las universidades más prestigiosas del país. Hay microcertificaciones en Innovación y Modelos de Agronegocios 4.0, ofrecidas por la Universidad Externado de Colombia; Biotecnología Industrial y Ambiental, dictada por la Fundación Universitaria Agraria de Colombia (Uniagraria); Sistemas Agroalimentarios con Enfoque Agroecológico, dictado por la Universidad Javeriana; Inteligencia de Negocios, por la Universidad Central; macrocredenciales en IA para el diseño de imágenes, ofrecidas por la Universidad Jorge Tadeo Lozano, entre otros temas de alto valor académico.

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El diseño de los cursos que estarán disponibles para las personas interesadas está pensado con el objetivo de ampliar las posibilidades de acceder a empleo o emprender en los campos claves del desarrollo social y económico de Cundinamarca. “Estamos convencidos de que la educación posmedia es uno de los vehículos principales para transformar el territorio y, al mismo tiempo, poder dar oportunidades reales de emprendimiento, empleabilidad y productividad”, le dijo a El Espectador Lina María Sánchez, directora de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la Gobernación de Cundinamarca. Agregó que la alianza busca, por medio de la formación corta, potenciar también la vocación productiva regional.

Por su parte, el gobernador Jorge Emiio Rey expresó que esta convocatoria es una apuesta por la transformación social que toma la educación como su motor. “La realidad de los jóvenes en Cundinamarca va a seguir cambiando con cursos cortos y prácticos que les permitirán aprender un arte oficio afín con la vocación del campo, del sector turístico, del medio ambiente o de las áreas tecnológicas para abrir oportunidades laborales o de emprendimiento”, dijo el mandatario regional. También señaló que iniciativas como esta dan cuenta de que Cundinamarca sí está cumpliendo en materia de educación y de oportunidades, que es uno de los puntos claves en la agenda de su gobernación.

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Tras el cierre de la convocatoria, el próximo 8 de abril, se evaluarán las postulaciones. Y entre el 23 y el 29 de abril las personas postuladas podrán conocer los resultados preliminares de la convocatoria. La directora Sánchez explicó que el programa “Cundinamarca Más Profesional” tiene 69 universidades aliadas. De estas, diez están ofreciendo los cursos de primer nivel, que les permitirán a los beneficiarios acceder a una certificación al final del proceso de formación. “Esto sirve para certificar ante el mercado laboral alguna competencia, para homologar o ahorrarse créditos en las universidades que reconocen estos cursos cortos y para profundizar en alguna habilidad”, detalló la funcionaria.

La inscripción se hace de forma virtual, por medio de un formulario digital. El objetivo es que más personas accedan a educación superior de calidad sin tener que salir de su territorio ni incurrir en costos asociados como transporte, alojamiento y alimentación. La iniciativa también asegura que el talento y los profesionales de Cundinamarca se queden en el territorio y se conviertan por medio de la educación en actores activos del desarrollo y la transformación social. “Este es un punto clave para el desarrollo del departamento, en tanto nos permite mover indicadores de competitividad, que haya más oportunidades y capacidades en materia de ciencia, tecnología e innovación”, concluyó la directora Sánchez.

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*Este es un contenido desarrollado en el marco de la iniciativa Regiones de Progreso, de la Federación Nacional de Departamentos, apoyada por El Espectador.