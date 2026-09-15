La labor de la misión médica que iba en la avioneta desaparecida

La Fuerza Aérea Colombia confirmó ayer el hallazgo de indicios de la avioneta tipo Cessna T-206, matrícula HK-4985, que desapareció la mañana del pasado domingo con cinco personas a bordo. La aeronave había salido de Condoto, en Chocó, hacia el aeropuerto Guaymaral, en Bogotá, con miembros de una misión médica que el fin de semana atendió a la comunidad de ese municipio.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Además del piloto Mehmet Cankaya, en la avioneta que pertenece a la Patrulla Aérea Civil Colombiana, iban cuatro mujeres dedicadas a labores de salud. Entre ellas se encuentra Julissa Figueredo Rodríguez, médica radióloga quien trabaja para la clínica Country; Perla Costanza Álvarez, quien figura como subgerente de Convenios Médicos de Colmédica Medicina Prepagada, así como Sandy García, quien es enfermera. Por último, está María Guzmán, quien también trabaja para la misma entidad de salud.

Publicidad

#ACTUALIDAD | Tras el accidente de la aeronave en Tadó, Chocó, la Patrulla Aérea Civil Colombiana, Colmédica y la Clínica del Country confirmaron que, hasta el momento, no cuentan con información sobre el estado de las personas que iban a bordo de la aeronave desaparecida.… pic.twitter.com/U1Rm1u0wkv — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 14, 2026

Las cuatro hicieron parte de la Misión Médica que organizó este fin de semana la Patrulla Aérea, Colmédica y la Clínica del Country, para llevar un equipo de voluntarios y profesionales a esta región del Chocó. En la brigada ofrecieron atención en medicina general, ginecología y pediatría, entre otras especialidades.

La Misión Médica que opera desde hace 60 años

Lo que hace la Misión Médica, liderada por la Patrulla Aérea Civil va más allá de llevar atención en salud a municipios recónditos. Desde hace 60 años ha reunido alrededor del trabajo comunitario a trabajadores de la salud para llevar calidad de vida a persona que de otra forma no podrían a atender sus dolencias.

Llegan a municipios apartados, como varios del Chocó o de Guaviare, por ejemplo, donde solo se puede acceder por agua o por vía aérea. Donde hay puestos de salud que no llegan a cumplir las condiciones de un centro hospitalario de primer nivel y donde para atender cataratas, hernias inguinales, umbilicales y lipomas, los pacientes tendrían que recorrer kilómetros para conseguir a un especialista.

Le puede interesar: Hallaron muerto a joven que desapareció en una cascada de Santa Marta

Enrique Martín, director de Operaciones Aéreas y Logística, explicó hace unos años a El Espectador que son decenas de médicos como pilotos los que se han sumado a su causa. Los lugares que visitan los planean casi que con un año de anticipación para que, a partir de ese momento, puedan comenzar a buscar la financiación de las misiones.

“A cada jornada hay que conseguirle un donante, que pueda cofinanciar los recursos para ir al lugar. Por eso se programa con tiempo, para acudir a los privados y a nuestros aliados internacionales”, añade Martín.

Primero contactan a las autoridades sanitarias de la región que van a visitar para ver qué especialidades requieren con urgencias y con ello convocar a los especialistas. Una semana antes viaja un grupo de avanzada para adecuar las salas en las que realizarán los procedimientos, que por lo general suelen ser alrededor de 200. Nadie paga por la atención, ni cobra por el servicio y tiempo dedicado.

“Lo que se hace es por pasión, por construir país y es un granito de arena en medio de todas esas necesidades”, decía el cirujano y piloto Fabio Grandas, quien hizo parte de la Patrulla y que hace unos años murió en un accidente aéreo con su familia.

Continúa la búsqueda de la avioneta desaparecida

Las autoridades continúan este martes 15 de septiembre en la búsqueda de la avioneta tipo Cessna de la que se encontraron indicios en inmediaciones el Parque Nacional Natural Tatamá, en zona rural de Pueblo Rico, en Risaralda.

Cuerpos de socorro, de bomberos, comunidad y guardia indígena se concentran en llegar vía terrestre al punto identificado por vía aérea por la Fuerza Aérea Colombiana, pero las labores se han retrasado por las condiciones del terreno, que dificultan el acceso y las lluvias por las que el primer día tuvieron que detener las labores de rescate.