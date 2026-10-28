Impulsarán comisión para dar soluciones a la crisis de las basuras en Santa Marta

La crisis de las basuras en Santa Marta motivó una audiencia pública que concluyó con la propuesta de impulsar una comisión bicameral para hacer seguimiento a la problemática y promover soluciones efectivas. La ciudad viene padeciendo dificultades en la recolección de residuos, cuestionamientos al cumplimiento de las rutas y frecuencias del operador, cambios en el sistema de contenedores y preocupaciones por la disposición final de los desechos en el relleno sanitario de Palangana.

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Según cifras presentadas por el operador en discusiones locales, Santa Marta genera y recoge alrededor de 570 toneladas de residuos al día.

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La iniciativa busca vigilar la prestación del servicio de aseo, revisar el futuro del relleno sanitario de Palangana y verificar el cumplimiento de los compromisos de las entidades responsables, con participación de las comunidades afectadas.

“Este es un problema estructural de la ciudad”, afirmó el representante a la Cámara por el Magdalena, Felipe Hernández, al término del encuentro. El congresista sostuvo que las conclusiones apuntan a establecer mecanismos de seguimiento que permitan involucrar a las autoridades nacionales y territoriales, las empresas prestadoras y las comunidades en la búsqueda de soluciones.

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Entre las propuestas quedó la conformación de una mesa de seguimiento a la prestación del servicio público de aseo. Hernández también planteó impulsar una comisión bicameral para vigilar los compromisos institucionales y garantizar que las decisiones que se adopten tengan en cuenta a los distintos sectores involucrados.

Palangana, en el centro del debate

El futuro del relleno sanitario de Palangana fue uno de los asuntos centrales de la audiencia. Esta preocupación ya había sido abordada el 20 de octubre en un debate de control político en la Comisión Quinta del Senado, donde la Superintendencia de Servicios Públicos informó que la licencia ambiental del relleno venció en mayo de 2026 y que la solicitud de modificación presentada por el prestador aún no tenía una respuesta definitiva.

Durante la audiencia, el veedor Carlos Perdomo insistió en la necesidad de revisar el modelo de disposición final. “Las basuras no pueden seguir enterrándose; debemos avanzar hacia su aprovechamiento para generar energía, como lo hacen otros países”, manifestó al proponer alternativas que permitan transformar los residuos en recursos y revisar el funcionamiento del sistema actual.

A las inquietudes sobre Palangana se suman las dificultades operativas de la recolección. Según cifras presentadas por el operador en discusiones locales, Santa Marta genera y recoge alrededor de 570 toneladas de residuos al día, de las cuales unas 60 correspondían al sistema de contenedores. Los cambios en este esquema exigen reorganizar rutas, frecuencias, vehículos y personal para evitar que las dificultades se profundicen en los barrios.

ATESA, sancionada por fallas en el servicio

Cabe recordar que, en medio de la controversia, la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (ESSMAR) impuso a ATESA una multa de 126 salarios mínimos mensuales legales vigentes, equivalentes a COP 220.061.403, por incumplimiento parcial de las obligaciones establecidas en el contrato de concesión 007 de 1993.

De acuerdo con la empresa distrital, la decisión se fundamentó en informes de supervisión e interventoría que documentaron deficiencias en la recolección y el transporte de residuos. El monto será descontado de los saldos pendientes a favor del contratista o podrá cobrarse mediante jurisdicción coactiva si no se produce el pago voluntario.

Las voces ciudadanas también reclamaron que las soluciones tengan en cuenta las necesidades de las comunidades y de quienes trabajan en el aprovechamiento de los residuos. Harol Estrada, director de la Fundación Salva Tu Río, destacó la importancia de estos encuentros para construir respuestas conjuntas. “Estos espacios de participación son muy importantes en el sentido de que nos permiten finalmente poder diseñar en algún momento unas estrategias que nos permitan trabajar en la búsqueda de la solución a la problemática que tenemos”, señaló.

Por su parte, Natalia Ramírez, representante de los recicladores, resaltó la importancia de escuchar las distintas posiciones frente al manejo de los residuos. “La sesión de hoy es un espacio sumamente significativo e importante a raíz de la problemática de tratamiento de residuos en la ciudad de Santa Marta”, expresó, y agregó que lo fundamental es concretar espacios de escucha entre los diferentes sectores.

Entidades y empresas, bajo seguimiento

La audiencia también permitió escuchar a los responsables de la prestación del servicio. El gerente de ATESA, Mauricio Muriel, calificó el encuentro como “un escenario muy propicio, un espacio de pedagogía, de conocimiento, de construcción”, en el que se pudieron evaluar las competencias de cada entidad en la gestión integral de los residuos sólidos.

Desde ESSMAR, Patricia Caicedo agradeció que los congresistas promovieran la jornada para abrir el diálogo sobre el servicio de aseo. La representante de la empresa señaló que la entidad se está tomando esta conversación “con absoluta seriedad”, en medio de las inquietudes ciudadanas por las condiciones de recolección y disposición final.

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La jornada fue convocada por la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, por iniciativa de Felipe Hernández, y contó con la participación de los congresistas Jaime Santamaría, Chadan Rosado, Amaury Julio, Orlando de la Hoz y Agmeth Escaf. También asistieron delegados del Ministerio de Vivienda y de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, además de representantes de ATESA, ESSMAR y Corpamag.

A la audiencia se sumaron delegados de la Alcaldía de Santa Marta, la Personería Distrital, el Concejo, organizaciones comunitarias, sindicatos, asociaciones de usuarios y representantes de los gremios turísticos y gastronómicos. Según lo anunciado al cierre, en los próximos días se dará a conocer un plan de trabajo construido a partir de las intervenciones y propuestas presentadas.

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El principal desafío será traducir los compromisos en resultados verificables para la ciudad: mejorar la recolección, revisar las condiciones de disposición final en Palangana y garantizar que las entidades responsables respondan por sus obligaciones.