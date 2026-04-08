Invías cancela licitación para obras de la variante de San Gil; queda en duda el proyecto

La decisión del INVIAS también cobija el contrato de interventoría y frena la reactivación de este corredor vial en Santander. Foto: Redes Sociales

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El Instituto Nacional de Vías (INVIAS) canceló el proceso de licitación para retomar las obras de la variante de San Gil, en Santander, según quedó registrado en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP).

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La decisión incluye tanto el proceso de obra como el de interventoría, que buscaban reactivar este proyecto vial clave para la región.

Lo que dice el SECOP

De acuerdo con el registro del proceso en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), INVIAS, reportó el estado del trámite como “cancelado”, tanto para el contrato de obra como para el de la interventoría, a partir de una solicitud realizada por la Subdirección de Estructuración de Proyectos.

En la justificación en la plataforma, la entidad señaló que “la insuficiencia del tiempo disponible frente al cronograma establecido impidió la aprobación de las vigencias futuras requeridas para el soporte financiero de ambas contrataciones”, lo que derivó en la decisión de no continuar con el proceso.

Una obra suspendida

La variante de San Gil es un proyecto que inició en agosto de 2018 y cuyos trabajos se encuentran suspendidos desde enero de 2025, tras la finalización de los contratos de obra e interventoría.

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La iniciativa busca mejorar la movilidad en el sur de Santander y servir como alternativa para descongestionar el tránsito en este corredor, que conecta municipios turísticos como San Gil, Barichara y El Socorro.

Reacciones en la región

Tras conocerse la decisión, representantes locales expresaron preocupación por el futuro del proyecto. El director ejecutivo de Prosantander, Juan Pablo Remolina, señaló que “la cancelación representa un retroceso para la región y advirtió sobre su impacto en el desarrollo turístico”.

Por su parte, el alcalde de San Gil, Edgar Orlando Pinzón, indicó que “la decisión no había sido informada previamente a las autoridades locales, pese a que el proceso venía siendo objeto de seguimiento”.

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La obra ha presentado retrasos en su ejecución, en medio de dificultades asociadas a temas financieros, prediales y ambientales, según han advertido distintos informes de seguimiento del proyecto. Actualmente, el futuro de la variante queda en incertidumbre, a la espera de que se definan nuevas condiciones para su eventual reactivación.