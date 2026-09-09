Javier Matta pasó de reclamar $500 millones a ser denunciado por Ingrid Aguirre

La historia comenzó con el rey vallenato Javier Matta reclamando COP 500 millones y terminó, al menos por ahora, con el acordeonero denunciado ante la Fiscalía y acudiendo a la justicia para intentar proteger aspectos de su intimidad. Ese es el giro que ha tenido la controversia entre el rey vallenato y la excongresista Ingrid Aguirre después de que salieran a la luz nuevos elementos de una disputa que inicialmente parecía exclusivamente económica.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

La primera versión que trascendió puso a Matta en el papel de víctima. El músico denunció que Aguirre le debe una millonaria suma que él habría solicitado como un préstamo durante la relación. Ella rechazó esa historia. Asegura que jamás existió tal transacción y sostiene que los movimientos de dinero correspondieron a aportes y gastos propios de una relación sentimental en la que ambos pusieron recursos.

Publicidad

Pero la pelea escaló. Aguirre llevó el caso ante la Fiscalía por presuntas conductas relacionadas con injuria y calumnia, mientras Matta presentó una tutela contra su expareja. El recurso fue declarado improcedente, pero terminó dejando al descubierto otro componente hasta entonces desconocido: su preocupación frente a una eventual divulgación de videos y contenidos privados o comprometedores.

Los $500 millones que desataron la tormenta

La cifra fue suficiente para convertir una ruptura sentimental en una controversia pública. La versión conocida inicialmente señalaba que Javier Matta habría prestado $500 millones a Ingrid Aguirre y que ese dinero estaba pendiente por pagar. Aguirre salió a controvertir esa historia.

“No hubo préstamos”, aseguró la excongresista al explicar que entre ambos existió una relación sentimental y un proyecto en común. Durante ese periodo hubo movimientos económicos de ambas partes y cada uno asumió diferentes obligaciones y gastos.

Aguirre también sostiene que aportó dinero para asuntos relacionados con la carrera musical de Matta. Su posición es que presentar los COP 500 millones como una simple deuda desconoce la dinámica económica que existió mientras fueron pareja.

Mientras una versión plantea la existencia de un acreedor y una deudora, la otra habla de recursos utilizados dentro de una relación sentimental. Y esa discusión todavía está lejos de quedar resuelta.

Aguirre pasó de señalada a denunciante

El segundo capítulo cambió por completo la posición en la que públicamente habían quedado los protagonistas. Aguirre, que inicialmente tuvo que responder por el supuesto préstamo, acudió a la Fiscalía y denunció a Matta por presuntas conductas relacionadas con injuria y calumnia. Según su versión, después de la ruptura se produjeron señalamientos y situaciones que terminaron afectándola a ella y a personas cercanas.

“Me duele tener que exponer mi intimidad para aclarar las cosas”, manifestó la mujer. Con ese movimiento, Matta dejó de aparecer únicamente como quien reclamaba una millonaria suma y pasó a quedar frente a una denuncia penal. Pero políticamente, mediáticamente y judicialmente, el escenario ya era otro.

La tutela que terminó exponiendo el temor de Matta

El giro más inesperado llegó por cuenta del propio acordeonero. Matta presentó una acción de tutela contra Aguirre buscando protección frente a actuaciones que consideraba que podían vulnerar sus derechos. El recurso finalmente fue declarado improcedente, pero su contenido permitió conocer una preocupación que hasta ese momento permanecía por fuera de la discusión pública.

El rey vallenato manifestó temor frente a la eventual divulgación de videos y otros contenidos privados o comprometedores que, según lo planteado en la acción, podrían estar en poder de su expareja.

La tutela que Matta utilizó buscando protección terminó produciendo un resultado que probablemente no esperaba: puso bajo la lupa pública una parte todavía más privada de la confrontación.

A esto se suma otro movimiento. Tras la difusión nacional que alcanzó la controversia, el acordeonero ha comenzado a contactar a medios de comunicación para solicitar el retiro de publicaciones relacionadas con el enfrentamiento y con declaraciones difundidas alrededor del caso.

Resta esperar que define la justicia en el proceso que enfrenta la reconocida expareja.