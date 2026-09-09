Alcaldía de Medellín dio detalles del tiroteo dentro de un colegio

El secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía, explicó que hacia las 8:10 a. m. el estudiante de décimo grado entró al colegio con lo que se identificó como un arma de menor letalidad y…

La Alcaldía de Medellín y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá revelaron nuevos detalles sobre el tiroteo ocurrido este miércoles 9 de septiembre en la Institución Educativa Gabriel García Márquez, donde un estudiante de 17 años disparó dentro del plantel y terminó autolesionándose.

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El secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía, explicó que hacia las 8:10 a. m. el estudiante de décimo grado entró al colegio con lo que se identificó como un arma de menor letalidad y empezó a accionarla en el patio. «Los maestros y los estudiantes, al ver lo que estaba ocurriendo, se resguardan en las aulas de clase y cierran las puertas. Este estudiante posteriormente intenta agredir e intenta ingresar a la fuerza a las oficinas de la rectoría», relató.

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Tras no poder ingresar a la oficina, el joven corrió disparando a algunos estudiantes que intentaron atraparlo y se causó una herida con el arma que llevaba.

Posteriormente, las autoridades revisaron las cámaras de seguridad que registraron el momento en que dos adultos, de 37 y 46 años, ingresaron al colegio y retiraron el arma del lugar. «Gracias al monitoreo, gracias a las cámaras de seguridad, gracias a la reacción oportuna y al seguimiento, estas dos personas fueron ubicadas y fueron capturadas», indicó Villa Mejía.

El secretario afirmó que posiblemente los dos hombres pertenecen a una estructura criminal con control en la zona, y deberán responder por utilización de menores en la comisión de delitos y porte ilegal de armas de fuego, por lo que la investigación buscará establecer a qué estructura criminal pertenecen. Por su parte, el brigadier general Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Policía Metropolitana, detalló que se encuentran en «la recolección de los elementos materiales probatorios, el hallazgo hemático, manchas de sangre, la recolección de los proyectiles que impactaron contra las paredes».

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Villa añadió que el estudiante involucrado venía siendo objeto de acompañamiento institucional desde el 2025: «desde el año pasado, este joven presentaba conductas agresivas y violentas y se le venía prestando asesoría psicosocial por crisis emocionales». Incluso se llegó a activar el código dorado, protocolo para casos de riesgo en salud mental, y la Secretaría de Educación hizo derivaciones al sistema de salud dentro del programa Escuela Entorno Protector. Sin embargo, el joven manifestó recientemente que no quería continuar con ese proceso, aunque las directivas mantuvieron la recomendación ante sus acudientes.

En las últimas semanas se presentaron situaciones que afectaron la convivencia escolar, por lo que el comité escolar determinó que el joven debía continuar sus actividades de manera remota mientras avanzaba su valoración psicológica.

Finalmente, la secretaria de Educación, Carolina Franco, señaló que en el plantel no existían reportes previos de hechos graves: «no está reportada ninguna situación en particular, más allá de las problemáticas de convivencia».