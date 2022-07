Jhonny Rivera fue desplazado de su casa en Pereira por intimidaciones en su contra

Su finca está ubicada en Pereira. Foto: instagram

A través de sus redes sociales, el cantante de música popular, Jhonny Rivera contó que irá de su finca, ubicada a las afueras de Pereira, debido a las amenazas e intimidaciones que otras personas le han hecho tanto a él, como a sus familiares y trabajadores.

Según el cantante, en los últimos meses personas desconocidas se han acercado hasta su casa, donde se encuentra viviendo desde la pandemia, y de manera agresiva le exigen dinero.

“Me veo casi que en la obligación de irme porque hay gente que llega grosera, el mayordomo de la finca ha tenido roces con estas personas que vienen en un plan agresivo y amenazante, diciendo que si no los ayudo se quedan viviendo ahí”, dijo Rivera.

El artista aseguró que en diferentes ocasiones algunos hombres han llegado hasta su residencia manifestándole que acaban de salir de la cárcel y necesitan que les dé dinero para montar algún negocio o de lo contrario van a seguir delinquiendo.

“Mi mamá ya está muy nerviosa y ahorita que viajé mi mamá no tuvo vida porque vino gente maluca. En fin, no es que yo me vaya del todo de la finca porque amo esto y aquí me van a tener, pero yo no voy a vivir acá. No va a ser mi sitio de residencia”, agregó el cantante.