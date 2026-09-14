“La búsqueda se concentra en Tadó”: gobernadora de Chocó sobre avioneta desaparecida

Según señaló la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, su administración se ha articulado en la búsqueda de la avioneta tipo Cessna, en la que también participa el Ejército…

En zona rural de Tadó, en Chocó, se concentra la búsqueda de la avioneta que en la mañana de este domingo 13 de septiembre desapareció mientras se movilizaba entre el municipio de Condoto y el aeropuerto Guaymaral, en Bogotá. En la aeronave iban cuatro pasajeros y el piloto.

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Según señaló la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, su administración se ha articulado en la búsqueda de la avioneta tipo Cessna, en la que también participa el Ejército Nacional, con apoyo aéreo. «La búsqueda se concentra en la zona rural del municipio de Tadó y se han vinculado las autoridades y comunidades de la zona junto a los equipos rescatistas para fortalecer el rastreo».

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Según indicó la Aeronáutica Civil, se perdió comunicación con la avioneta CESSNA T206 de matrícula HK4985, operada por la Patrulla Aérea Civil Colombiana, sobre las 9:23 a.m. Posteriormente, se confirmó la activación de la radiobaliza de emergencia en el cerro Tatamá, a 33 millas del radiofaro omnidireccional de muy alta frecuencia de Pereira.

Nos hemos articulado a las acciones de búsqueda de la aeronave tipo CESSNA que partió del aeropuerto de Condoto en el departamento del Chocó con destino a Bogotá.

La búsqueda se concentra en la zona rural del municipio de Tadó y se han vinculado las autoridades y comunidades de… — Nubia Carolina Córdoba-Curi (@NubiaCarolinaCC) September 13, 2026

Ante esto, se activaron los protocolos del Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR), mientras que a las labores de rescate se unieron la Policía, el Ejército y organismos de socorro, que hacen la indagación en la zona geolocalizada.

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Identidad de los pasajeros de la avioneta

Horas más tarde se conoció que dentro de la aeronave se movilizaban un piloto y cuatro pasajeros, entre los cuales se encuentran el piloto Mehmet Cankaya, así como Perla Constanza Álvarez, Sandy García, María Guzmán y Yuliza Figueredo, quienes realizaron este fin de semana una brigada de salud con especialistas en Condoto.

El alcalde de ese municipio, Gustavo Hincapié Mosquera, señaló que permanece en comunicación con las autoridades aeronáuticas y organismos de socorro para conocer el avance de las operaciones.

Por su parte, el alcalde de Tadó, Juan Palacios, explicó a medios locales que habitantes de zona rural del municipio señalaron que vieron la avioneta volar muy bajito por inmediaciones de Bochoromá, por lo que el mandatario aseguró que pudo haber caído entre los sectores de Jamaica y Tadocitico.

Las búsquedas se han dificultado debido a que se trata de una zona de difícil acceso terrestre, a lo que se suman condiciones climáticas que han retrasado la entrada de cuerpos de socorro.