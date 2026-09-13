El Carnaval de Barranquilla 2027 ya tiene nuevos reyes, esta es la comitiva

La comitiva que liderará el Carnaval de Barranquilla 2027 recibió el respaldo oficial de la alcaldía de la ciudad el sábado 12 de septiembre en un evento que se llevó a cabo en el Gran Malecón del Río, en el sector de Caimán del Río. Salwa Maloof Habib, Abraham Cáceres, Isabella Daes García y Pedro Alejandro Fandiño recibieron sus bandas y los decretos que los acreditan oficialmente en sus cargos como soberanos de la fiesta. La entrega estuvo a cargo del alcalde Alejandro Char y de la primera dama del Distrito, Katia Nule, durante un acto que…

La comitiva que liderará el Carnaval de Barranquilla 2027 recibió el respaldo oficial de la alcaldía de la ciudad el sábado 12 de septiembre en un evento que se llevó a cabo en el Gran Malecón del Río, en el sector de Caimán del Río. Salwa Maloof Habib, Abraham Cáceres, Isabella Daes García y Pedro Alejandro Fandiño recibieron sus bandas y los decretos que los acreditan oficialmente en sus cargos como soberanos de la fiesta. La entrega estuvo a cargo del alcalde Alejandro Char y de la primera dama del Distrito, Katia Nule, durante un acto que contó también con presentaciones artísticas.

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Salwa Maloof Habib había sido proclamada reina del Carnaval el 21 de agosto de 2026, y a ella se sumaron Abraham Cáceres como Rey Momo, e Isabella Daes García y Pedro Alejandro Fandiño como soberanos del Carnaval de los Niños. La nómina quedó completa apenas el día anterior al evento cuando el mandatario reveló los nombres de quienes acompañarían a la reina y que faltaban por definir.

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Cáceres es de raíces palenqueras, es el fundador y director de Bambazú, Corporación Folclórica y Cultural Afrocolombiana, y ha dedicado cerca de seis décadas a la preservación de las tradiciones afrocaribeñas dentro de la fiesta, especialmente al mapalé. Char y Nule fueron hasta la casa en del nuevo Rey Momo en el barrio San Francisco para comunicarle la noticia y reconocer las dificultades que el gestor cultural enfrentó durante años para abrirle espacio a dichas expresiones culturales dentro de la fiesta: «esto es un homenaje a ti y al tambor porque sabemos lo que sufriste hace muchos años para poder penetrar esta música al Carnaval, a veces los desplazaban al fondo de los desfiles y tú fuiste con perseverancia, con alegría, con entusiasmo, haciendo que el Carnaval se impregnara de Palenque y de Bambazú».

Durante la entrega de los decretos, el alcalde declaró que «está la monarquía completa y Barranquilla orgullosa. A esta fiesta nada le gana. Vamos a gozarnos esta fiesta y llevaremos un mensaje de alegría y de paz a todos».

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Por su parte, Salwa Maloof, reina del Carnaval 2027, reiteró la consigna que ha llevado en su reinado desde que fue proclamada en agosto y que invita a que la celebración sea accesible e incluyente: «este Carnaval es para todo el mundo».

En el acto participaron varias agrupacione de la danza tradicional caribeña conocida como la Cumbiamba: La Misma Vaina, la Cumbiamba La Guapachosa, La Cumba, La Gigantona y el Cumbión de Oro.

Con esta proclamación, Barranquilla avanza hacia el carnaval del próximo año, una celebración declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, que será entre el 6 y 9 de febrero de 2027. Sin embargo, desde el 16 de enero iniciarán los eventos previos con la lectura del bando, el acto en el que el alcalde le entregará las llaves de la ciudad a Maloof y ella leerá un discurso que dicta las «leyes» de la fiesta.