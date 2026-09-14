Hallaron muerto a joven que desapareció en una cascada de Santa Marta

El joven había llegado al lugar el domingo 13 de septiembre junto a su pareja. Mientras se bañaba en el pozo, se sumergió y no volvió a aparecer en la superficie. La emergencia…

El cuerpo de Abraham Gil de 23 años fue encontrado sin vida este lunes 14 de septiembre en las aguas de Pozo Verde, un sitio natural ubicado en la parte alta del sector de La Lisa, en jurisdicción de Las Tinajas, zona rural de Santa Marta, horas después de que se registrara su desaparición.

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El joven había llegado al lugar el domingo 13 de septiembre junto a su pareja. Mientras se bañaba en el pozo, se sumergió y no volvió a aparecer en la superficie. La emergencia quedó registrada en un video en el que se escucha a su novia pedirle que regresara.

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En las imágenes, Abraham aparece nadando en dirección a la cascada. Luego comienza a regresar hacia la zona donde estaba su pareja. «Amor, ven» se escucha decir a la joven mientras él avanzaba por el agua. Segundos después, el joven desaparece bajo la superficie. Su pareja comienza a pedir ayuda y las personas que se encontraban en el lugar se organizan para intentar localizarlo.

Tras la alerta, familiares y personas presentes en la zona participaron de la búsqueda. Las labores se extendieron durante varias horas y continuaron hasta la mañana del lunes, cuando finalmente fue localizado el cuerpo del joven.

Una búsqueda que terminó en tragedia

Las condiciones del sitio dificultaron las labores de búsqueda. De acuerdo con los reportes conocidos, el cuerpo fue localizado dentro del mismo pozo donde Abraham había desaparecido.

Las circunstancias exactas en las que ocurrió la emergencia todavía son materia de investigación, por lo que no se ha establecido públicamente qué provocó que el joven no pudiera regresar a la superficie. La muerte de Abraham generó consternación entre sus familiares, amigos y personas de la comunidad.

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El caso también volvió a poner la atención sobre las condiciones de seguridad de los sitios naturales frecuentados por visitantes en la zona rural de Santa Marta. La comunidad ha planteado incluso restringir temporalmente el acceso a Pozo Verde como medida preventiva.