Estas son las restricciones por las elecciones atípicas en Tunja

Más de 142.000 ciudadanos están habilitados para votar en 26 puestos de votación durante la jornada electoral que definirá al alcalde de Tunja hasta 2027. Foto: EFE - Ricardo Maldonado Rozo

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Tunja elegirá este domingo 26 de julio a su nuevo alcalde en s elecciones atípicas convocadas luego de que el Consejo de Estado anuló la elección de Mikhail Krasnov por una inhabilidad relacionada con la celebración de un contrato con una entidad pública antes de aspirar al cargo. El mandatario que resulte elegido gobernará hasta el 31 de diciembre 2027.

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Para garantizar el orden público durante la jornada, la Alcaldía expidió el Decreto 184 de 2026, que establece una serie de restricciones temporales que comenzarán a regir desde la noche del sábado 25 de julio y se mantendrán hasta el lunes 27 de julio.

¿Cuáles son las restricciones?

Entre las principales medidas se encuentra la ley seca, que prohíbe el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en todo el municipio desde las 7:00 p.m. del sábado 25 de julio hasta las 12:00 del mediodía del lunes 27 de julio.

Durante este mismo periodo también estará prohibido:

El transporte y disposición de residuos peligrosos.

El transporte de escombros.

Las mudanzas.

El transporte de cilindros de gas.

El transporte de líquidos inflamables y combustibles.

El uso de drones en todo el municipio.

La circulación de motocicletas con parrillero.

Quienes incumplan estas medidas podrán ser sancionados conforme al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Sin propaganda política durante la jornada

El decreto también prohíbe la realización de propaganda electoral en espacios públicos y en las inmediaciones de los puestos de votación durante la jornada del domingo. La restricción incluye desfiles, manifestaciones, concentraciones y cualquier otro acto de carácter político en espacios abiertos al público.

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Asimismo, no estará permitido el uso de personas conocidas como “pregoneros” para promover campañas políticas. Según la Alcaldía, la Policía Nacional podrá desmontar y decomisar los elementos utilizados para estas actividades e imponer las medidas correctivas contempladas en la ley.

Así será la jornada electoral

Para estas elecciones atípicas están habilitados 142.847 ciudadanos para votar en 362 mesas, distribuidas en 26 puestos de votación.

La Registraduría informó que fueron designados 2.622 jurados de votación, incluidos 450 remanentes, y espera comenzar a divulgar los primeros boletines pocos minutos después del cierre de las urnas. Si el proceso avanza según lo previsto, el preconteo podría estar consolidándose hacia las 5:30 p.m.

La seguridad estará a cargo de un dispositivo integrado por 702 policías y 100 soldados, mientras que el Puesto de Mando Unificado permanecerá activo desde el sábado para atender cualquier eventualidad.

¿Qué pasará con las pruebas ICFES?

La jornada electoral coincidirá con la aplicación de las pruebas Saber 11 (ICFES). Sin embargo, la Alcaldía aseguró que ambos procesos se desarrollarán de manera independiente.

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Los estudiantes que inicialmente fueron citados en la Universidad de Boyacá, la Fundación Universitaria Juan de Castellanos y la Escuela Normal Superior Femenina presentarán el examen en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), ya que esas sedes funcionarán como puestos de votación.