La liberación del soldado Huber Fabián Chogó Becerra fue dada a conocer por la Defensoría del Pueblo este jueves 11 de noviembre. El uniformado había sido secuestrado por el Eln el 18 de septiembre de este año en zona rural del municipio de El Tarra, Norte de Santander.

De acuerdo con las autoridades, la liberación se logró mediante una comisión en la que participaron la Defensoría y la iglesia católica. La entidad del ministerio público también compartió las imágenes del momento en que Chogó fue dejado en libertad por parte de hombres uniformados, armados y con distintivos del Eln.

La guerrilla ya había publicado, esta semana, un video que era la prueba de supervivencia del soldado. “Me encuentro detenido por el Ejército de Liberación Nacional (Eln). El trato ha sido muy bueno, he tenido buena alimentación, todo lo que he necesitado me lo han dado. Hoy recuerdo las palabras de mis cursos Muñoz y Castillo, que esto hay que vivirlo en experiencia propia”, dijo Huber Fabián Chogó en el video. En este también le envió un mensaje a su mamá, hermanos y tía.

Esta información se conoció luego de dos meses en que los familiares del soldado no sabían qué grupo lo tenía en cautiverio. El joven de 19 años pertenecía al quinto batallón del Ejército, Francisco José de Caldas. Y había sido secuestrado cuando regresaba de un permiso a la base militar de El Tarra, municipio nortesantandereano.

“Gracias a mediación humanitaria de Defensoría e Iglesia Católica fue liberado el soldado profesional Huber Fabián Chogó, quien había sido secuestrado por el Eln el pasado 18 de septiembre en zona rural de El Tarra (Norte de Santander) cuando se dirigía a la base militar.”, indicó la Defensoría del Pueblo.

Gracias a mediación humanitaria de @DefensoriaColy e Iglesia Católica fue liberado el soldado profesional Huber Fabián Chogó, quien había sido secuestrado por el #ELN el pasado 18 de septiembre en zona rural de El Tarra (Norte de Santander) cuando se dirigía a la base militar. pic.twitter.com/biScd2Tm34 — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) November 12, 2021

En la zona del Catatumbo hay presencia tanto del Eln como de las disidencias. Las autoridades adelantan acercamientos con dichos grupos para liberar a los dos uniformados restantes que permanecen secuestrados. Se trata de Dayan Leonardo Ávila Chona y Jeison Martínez Tapias.