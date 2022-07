Los niños llegan con manchas blancas y diarrea: enfermera La Mojana sucreña

Este ha sido un año atípico para La Mojana, pues la subregión ha permanecido inundada durante el primer semestre del 2022. Foto: Camila Granados Arango

Más de 100.000 personas han resultado damnificadas desde el 27 de agosto de 2021, cuando una creciente rompió el dique en el sector de Cara de Gato y alteró los pulsos de inundación de La Mojana, subregión rodeada por numerosos cuerpos de agua, incluyendo los ríos Cauca, Magdalena y San Jorge.

Seis municipios de Sucre, tres de Bolívar, uno de Córdoba y uno de Antioquia han sufrido los estragos de las inundaciones. Sus habitantes llevan más de diez meses exigiendo respuestas sobre las obras de contención del río Cauca y temen que el invierno incremente el riesgo para sus vidas.

Enadis Beltrán, enfermera del corregimiento El Cauchal de San Benito Abad (Sucre), le contó a El Espectador la tragedia que vive su comunidad y su municipio, en el que ya se registran más de 14.000 damnificados.

“La semana pasada llegó un señor del Chinchorro, que se había herido con un machete mientras cortaba leña. Para llegar al centro de salud de El Cauchal le tocó desplazarse en chalupa, porque directamente no tienen vías terrestres, sino acuáticas”, señaló, a la vez que dijo que, ante la imposibilidad de sembrar, muchos habitantes tienen que traer pescado de otros municipios para venderlo en las comunidades. “Apenas nos alcanza para sobrevivir”, precisó.

Beltrán también expresó su preocupación por las personas que han tenido que salir a la carretera San Marcos-Majagual ante la inundación de sus casas. “La semana pasada el agua subió bastante, así que muchas personas han tenido que salir de la vía y albergarse en el colegio. Estarán ahí hasta que terminen las vacaciones, para no interrumpir la educación de los niños”, agregó.

Asimismo, manifestó que ha sido muy impactante acompañar las brigadas de salud en comunidades afectadas. “El fin de semana fuimos a Cuiva y las personas tienen el agua hasta las ventanas. No entiendo cómo se meten ahí. Todo el mundo tiene que salir en canoa hasta los colegios”, expresó. Además, alertó que aumentaron los niños que llegan al centro de salud con manchas blancas en la piel y con síntomas como diarrea, vómito y fiebre.

“Todas las casas del corregimiento están inundadas. La mía, que era la única seca, ya se inundó. Me tocó poner tablas en la parte alta y dormimos ahí, porque uno no quiere salir de su casa. En la entrada, el agua me llega hasta las rodillas”, sostuvo. También hizo un llamado para que cierren el chorro de Cara de Gato. “Es lo que nos está afectando directamente. Las ayudas humanitarias nos sirven, pero la verdad es que si nosotros estamos secos podemos defendernos. Esta es una tierra muy productiva”, concluyó.

El Comité Ganadero de La Mojana informó que las pérdidas para el sector ascienden a los $30 mil millones, debido al pago de pastura en nuevos terrenos, a la pérdida de peso de los bovinos y a la suspensión de producción de leche. Por otro lado, Fedearroz Montería indicó que por lo menos un 30% de las zonas de siembra en La Mojana están devastadas por las inundaciones.

Entretanto, el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, pidió públicamente que el macroproyecto contemplado en el Conpes 4076 de solución estructural para La Mojana sea incluido en el proceso de empalme entre el gobierno de Iván Duque y Gustavo Petro. Además, la Defensoría del Pueblo solicitó a las autoridades reforzar los trabajos en el chorro que se sigue abriendo en Cara de Gato.