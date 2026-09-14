Masacre en Cesar: cuatro personas fueron asesinadas en estadero

La masacre fue confirmada por la gobernación del Cesar, que indicó que sujetos armados ingresaron a la cantina y dispararon…

Un ataque armado se registró en la tarde de este domingo 13 de septiembre, en el estadero Cabeza de Hacha, en el corregimiento de Simaña del municipio de La Gloria, en Cesar. En medio de los hechos fueron asesinadas cuatro personas. Al parecer, el hecho estaría relacionado con una confrontación entre grupos armados de la región.

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La masacre fue confirmada por la gobernación del Cesar, que indicó que sujetos armados ingresaron a la cantina y dispararon indiscriminadamente contra quienes estaban en el lugar, lo que produjo la muerte instantánea de cuatro personas que aún no han sido identificadas.

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Del hecho también se han conocido videos difundidos en redes sociales en los que se ve a varios sujetos tendidos en el piso y lesionados tras el ataque armado. Al parecer, varias personas también habrían resultado heridas, por lo que fueron trasladadas por testigos y autoridades a centros asistenciales locales.

Comunidad informa:



“Acaba de ocurrir una masacre en el corregimiento de Simaña, municipio de La Gloria Cesar”



Que este Gbno con el heroísmo de nuestros soldados y policías pueda derrotar a los violentos — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) September 13, 2026

Hipótesis de la masacre

Aunque las autoridades no se han pronunciado sobre lo ocurrido, primeras versiones indicarían que el hecho estaría relacionado con disputas entre grupos armados en la región por el control de las rentas ilegales.

Ante lo ocurrido, la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan, instaló un Puesto de Mando Unificado, que encabeza, en el que se evalúa la hipótesis mencionada sobre la masacre. Adicionalmente, la administración señaló: «el Gobierno del Cesar rechaza el ataque armado registrado en Simaña, zona rural de La Gloria, y que altera el orden público, nuevamente, en el sur del departamento.»

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Sobre el ataque también se pronunció el expresidente Álvaro Uribe, quien alertó en sus redes sociales sobre lo ocurrido en La Gloria y envió un mensaje al Gobierno nacional. «Que este Gobierno, con el heroísmo de nuestros soldados y policías, pueda derrotar a los violentos».

Esta es la segunda masacre que se registra esta semana en el país. La primera se reportó en el barrio La Reserva, en Mocoa, Putumayo, donde en similares circunstancias, sujetos armados asesinaron a tres personas con armas de fuego.

El departamento del Cesar atraviesa una difícil situación en materia de orden público. El recrudecimiento de las acciones de los grupos armados, ubicados especialmente en el sur del departamento, ha llevado a la administración local a pedir el apoyo de la nacional, que anunció acciones de inteligencia y la llegada de más fuerza pública.

«Este ataque sucede horas después de que el Gobierno nacional celebró un Consejo de Seguridad en Valledupar, encuentro en el que le informé al Ministerio del Interior y el de Defensa sobre la delicada situación de seguridad que se vive en el Cesar. Necesitamos acciones inmediatas para devolverles la tranquilidad a nuestros ciudadanos», agregó la congresista Claudia Margarita Zuleta, quien es de la región.