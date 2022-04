“Mentirosos argumentos”: alcaldesa de Santa Marta respondió a técnico del Júnior

Virna Johnson, alcaldesa de Santa Marta / Juan Cruz Real, técnico del Júnior. Foto: Redes sociales

Las declaraciones de Juan Cruz Real, director técnico del Júnior de Barranquilla, tras el encuentro entre su equipo y el Unión Magdalena, desataron una nueva polémica con la administración municipal de Santa Marta. Real aseguró que le parecía sorprendente que en una cancha como el del Estadio Sierra Nevada se jugaran partidos de primera división.

“La pelota no se puede controlar, pica para todos lados, perdemos a Rosero por la irregularidad del campo, ya que se hizo un esguince de tobillo. Yo creo que en ese sentido y en todo lo demás, fue negativo. La cancha mala, los vestidores donde estábamos nosotros eran impresentables, sin agua, sin nada. Hay cosas que no se pueden permitir. La cancha y este estadio son injugables”, dijo el técnico.

A su turno, la alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, dijo que, si el estadio no estuvieran en óptimas condiciones, la Dimayor no permitiría que los partidos se lleven a cabo. “¿Qué pretendía con sus mentirosos argumentos? No quisiéramos creer que sus palabras tienen otras intenciones fuera del fútbol”, cuestionó Johnson a través de Twitter.

Concejales de Santa Marta como Juan Ruiz y Miguelina Pacheco se sumaron a la controversia. “Lo del Sierra Nevada no solo se había manifestado en el seno del Concejo Distrital, sino también en un Consejo de Seguridad: Gracias a un ‘des-oir’ el clamor del comandante, hoy tenemos una tragedia. La alcaldesa Johnson no solo es muda, sino también sorda”, manifestó Ruiz.

Cabe recordar que el partido entre el Júnior y el Unión Magdalena fue suspendido por los disturbios en los que terminó muerto Brandon Gustavo Somoza Gutiérrez, hincha del equipo local. Sobre el minuto 73 la situación se desbordó y las dos hinchadas empezaron a enfrentarse, llegando hasta el campo de juego.