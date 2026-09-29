El caso se conoció después de que familiares encontraran a la mujer y la trasladaran al Hospital San Vicente de Paúl de Lorica, donde los médicos…

Mary Luz Martínez Hernández, de 47 años, fue asesinada en la vereda La Estancia, zona rural de Lorica, en el norte del departamento de Córdoba. De acuerdo con las primeras informaciones conocidas, la mujer habría sido atacada con un arma blanca dentro de una vivienda y sufrió varias heridas en el tórax.

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Mujer fue asesinada en zona rural de Córdoba, señalado por el crimen se entregó a la Policía

El caso se conoció después de que familiares encontraran a la mujer y la trasladaran al Hospital San Vicente de Paúl de Lorica, donde los médicos confirmaron su muerte. La principal novedad en la investigación del caso es que Vicente González Reyes, expareja de la víctima y señalado preliminarmente como responsable, se presentó ante la Policía en el municipio de San Antero y quedó a disposición de las autoridades.

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El asesinato de Mary Luz Martínez

Según la información preliminar, Mary Luz se encontraba en su vivienda cuando habría sido atacada con un cuchillo. Las heridas se localizaron principalmente en el lado derecho del tórax.

La investigación busca establecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el crimen y determinar las responsabilidades correspondientes. Por ahora, Vicente es señalado como presunto responsable, mientras avanza el proceso ante las autoridades judiciales.

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El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta confirmó que el hombre quedó en poder de las autoridades y se refirió al caso como un feminicidio. El alcalde de Lorica, Carlos Manzur, también utilizó esta denominación, además de rechazar el asesinato y señaló que "expresamos nuestro respaldo a la Policía Nacional y a los demás organismos que adelantan la búsqueda del presunto agresor, y reiteramos nuestra disposición de trabajar de la mano de las autoridades competentes".

Todo nuestro rechazo y condena al feminicidio del que fue víctima Mary Luz Martínez Hernández, en Lorica.



Agradecemos a nuestra Policía Nacional por la rápida reacción y las acciones que hicieron que el presunto agresor se entregara. Este hombre ya se encuentra a disposición de… — Erasmo Zuleta Bechara (@ErasmoZB) September 28, 2026

El mandatario departamental también recordó que las mujeres que estén en riesgo pueden acudir a la Casa Refugio y a las líneas de atención dispuestas para estos casos: Línea Rosa Departamental 317 369 99 32; Patrulla Púrpura Montería 318 358 7555; línea 11; Policía 123 y Fiscalía 122.