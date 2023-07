Murió Juan Mejía, joven que quedó en estado vegetativo tras ser golpeado en Ibagué

Juan Bernardo Mejía era chef y soañaba con tener su propio restaurante en Ibagué, su ciudad de origen. Foto: Juan Mejía

Era la madrugada del 26 de octubre de 2014, cuando Juan Bernardo Mejía fue atacado por dos hombres en una discoteca. Los sujetos le propinaron varios golpes con ladrillos y palos de escoba, lo que le provocó fracturas en su cráneo. Los atacantes resultaron ser sus primos.

Parte del cerebro de Mejía tuvo que ser extirpado, por lo cual quedó en estado vegetativo durante nueve años. Sin embargo, este 10 de julio, la familia del joven confirmó su deceso, a través de redes sociales. “Con profunda tristeza e inmenso dolor debo comunicarles el fallecimiento en el día de hoy de nuestro hijo y hermano Juan Bernardo Mejía Flomin. Dios lo tenga en su gloria”, anunció su familia.

Por su parte, Carré Mejía Flomin, hermano de Juan, publicó en su cuenta de Facebook una foto de la víctima y su madre, la cual acompañó con un sentido mensaje, con el que despidió a su hermano y le agradeció por todo lo vivido durante estos años.

“He intentado escribirte tres veces y no puedo arrancar, quiero darte las gracias por la felicidad que nos diste desde que llegaste a nuestras vidas, tuvimos una vida muy difícil que nos permitió conocer a Jesús y también entender el gran propósito de vida que te encomendó Dios junto a mi mamá”, escribió.

La familia contó que el cuerpo de Juan no podrá ser cremado, debido a que hace parte de una investigación en curso. “Lamentablemente, desde ayer, la fiscalía intervino y tuvo que llevarlo a Medicina Legal para profundizar en las causas no naturales de su muerte”, comentó su hermano.

Detalle sobre el caso de Juan Bernardo Mejía

Juan Bernardo Mejía era oriundo de Ibagué y se había preparado para ser chef y tener su propio restaurante en su ciudad natal. En la noche del 25 de octubre salió de fiesta con varios de sus amigos, y fue después de unas horas que en el baño de la discoteca tuvo una discusión con dos de sus primos: Cesar Alejandro Troncoso Camacho y Mario Alejandro Troncoso.

De acuerdo con los testimonios, estos dos sujetos tomaron ladrillos y palos de escobas para agredir a su primo. Tras la brutal golpiza, Juan fue trasladado a la clínica Los Nogales, en donde ingresó a la UCI. Allí se le encontraron fracturas en todo su cuerpo y un trauma craneoencefálico. A raíz de la severidad de las afectaciones, se le extirpó parte de su cerebro.

Desde entonces, hasta el segundo lunes de julio de este año, el joven chef permaneció en estado vegetativo.

Mario y Cesar Troncoso fueron denunciados por la familia de Juan, y aunque se les acusó por tentativa de homicidio, estos dos sujetos lograron un preacuerdo con la Fiscalía y se les judicializó por lesiones personales.

Así, Cesar Alejandro se le impuso en 2016 una condena de 84 de meses prisión (7 años de cárcel) y se le concedió detención domiciliaria. De igual manera, tuvo que pagar una indemnización de 100 millones de pesos. En cambio, Mario recibió una condena menor, de 47 meses (menos de 4 años) en la cárcel. Sin embargo, este se encuentra prófugo de la justicia.

Para la familia, la sentencia fue desproporcionada respecto a los crímenes cometidos. “Trataron de matarlo. Uno cree que la justicia lo va a apoyar y va a castigar a la gente como es, pero no se hizo lo correcto. Miren las condiciones en las que me dejaron a mi hijo, me siento muy triste”, aseguró Hilda Flomin, su mamá, en el programa Séptimo Día.

De acuerdo con el Diario El Nuevo Día, César Alejandro denunció a Juan Bernardo por lesiones personales; sin embargo, en marzo de 2021 un juzgado aceptó los argumentos de la Fiscalía, la cual alegó que la verdadera víctima fue Mejía, quien resultó en estado vegetativo.

“El Juzgado 13 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento precluyó el proceso en el cual era señalado Juan Bernardo Mejía Flomin por los delitos de lesiones personales”, señala el medio.

