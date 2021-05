La vía Panamericana que une a Pereira con Quibdó se encuentra bloqueada por un paro camionero. Los transportadores piden flexibilidad en los horarios de cargue y descargue. Con esta jornada sería el cuarto día de cierres, pues las comunidades indígenas y afrodescendientes de esa zona obstruyeron la vía hasta el 27 de octubre.

Luego de que las comunidades indígenas y afrodescendientes en San José de Tadó (Chocó) desbloquearan la vía Panamericana, que une a Pereira con Quibdó, las carreteras fueron bloqueadas de nuevo, esta vez por camioneros y transportadores.

La razón por la que se encuentra bloqueada la vía se debe a un decreto sobre los horarios de cargue y descargue de los transportadores en Quibdó. La alcaldía de ese municipio modificó el Decreto 0137 de 2017, que establece el horario de cargue y descargue en Quibdó. Desde el 9 de octubre, cuando salió el documento, los buses intermunicipales fueron ordenados a recoger y dejar pasajeros únicamente en la Terminal de transportes. Y los vehículos que van hacia los corregimientos tenían que crearse su propio sitio de acopio diferente a las vías públicas.

En el Decreto, se le ordena a los transportadores una serie de restricciones. Por ejemplo, se establece como único horario de cargue y descargue de vehículos no mayores de 2S1, tractocamión de dos ejes con semirremolque, de lunes a viernes, en horarios de 5:00 a.m a 10:00 a.m, de las 3:00 p.m a las 5:00 p.m y desde las 7:00 p.m en adelante. Las zonas donde pueden estar es la calle 20 hasta la calle 30 y desde la carrera primera hasta la carrera octava.

Los transportadores exigen una reunión con el alcalde de Quibdó y el Secretario de Movilidad, para que les definan el horario de cargue y descargue. “En los últimos seis años se han emitido solo cuatro decretos que han sido el Decreto 0168 del 27 de mayo de 2015 y el Decreto 0137 de 2017 y posteriormente el 013 de octubre de 2019, todos esos decretos daban unos horarios más cortos a los que estamos dando”, dijo Berlinton Cuesta, secretario de Movilidad de Quibdó al noticiero regional Al día con todo.

La preocupación crece porque en Quibdó no hay una central de abastos, por lo que el paro podría desencadenar en una crisis por falta de alimentos.

La vía había sido desbloqueada por las comunidades el 27 de octubre, luego de llegar a un acuerdo con el alcalde de Tadó. “La administración municipal de Tadó, por medio de la comisión de la alcaldía, se reunió con la comunidad del Tabor para darle solución al pliego de las necesidades básicas que tiene la comunidad”, comunicó la alcaldía de Tadó.

La vía Panamericana ha sido un espacio donde históricamente se desarrollan protestas sociales. Por ejemplo, el 2 de octubre de este año, debido a las protestas por parte de indígenas Misak, a la altura de La María, en Piendamó, Cauca, permaneció bloqueada la vía hacía el sur del país.