Un conmovedor y contundente mensaje expresó el rector Universidad del Cauca, José Luis Diago Franco, en medio de homenaje póstumo por el asesinato del líder social Esteban Mosquera Iglesias. El joven estudiaba música en la Unicauca.

En medio de su intervención, Diago expresó su rechazo frente al hecho de violencia que acabó con la vida del joven de 26 años, y además envió un preocupante mensaje que evidencia las amenazas que ha recibido. “Pronto estaré en conversaciones con Esteban, porque los días de los defensores de derechos humanos están contados”, sostuvo el rector.

También puede leer: ¿Quién era Esteban Mosquera, líder estudiantil asesinado en Popayán?

Según la información que se conoce al respecto, Diago Franco ha recibido amenazas de muerte desde 2019, por su constante acompañamiento a los estudiantes y apoyo a la lucha que han emprendido.

“Esperamos que esto pronto termine, tener un país mejor y seguir acompañando a las familias con asesinatos y amenazas. Eso no es susto para nadie, ese es mi pan de todos los días, no es que uno se acostumbre pero no me da miedo y voy a seguir luchando por la defensa de la educación superior y los derechos humanos”, dijo el José Luis Diago.

También puede leer: Ofrecen recompensa de $50 millones por información de asesinos de Esteban Mosquera

El rector contó que mantenía una buena relación con Esteban Mosquera, y acompañaba su lucha en defensa de derechos humanos y eliminación de la violencia por parte de la fuerza pública en medio de las manifestaciones estudiantiles y sociales.