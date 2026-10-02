Rescatan con vida a mujer tras colapso de edificio en riesgo en Pereira

La Alcaldía de Pereira informó que los organismos de socorro la localizaron dentro de la estructura, donde fue canalizada y recibió suministro de oxígeno mientras se adelantaban las maniobras…

Una mujer de 37 años fue encontrada con vida entre los escombros de una edificación que colapsó en la carrera 9 con calle 12, en el centro de Pereira. La víctima tenía sus miembros inferiores atrapados y recibió atención mientras avanzaban las labores de rescate.

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La Alcaldía de Pereira informó que los organismos de socorro la localizaron dentro de la estructura, donde fue canalizada y recibió suministro de oxígeno mientras se adelantaban las maniobras para liberarla.

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El inmueble había sido declarado en riesgo

De acuerdo con la Alcaldía, la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres (DIGER) evaluó la edificación el pasado 16 de agosto y determinó que no era apta para ser habitada y representaba riesgo de colapso. El inmueble, además, contaba con una resolución para iniciar su demolición.

Tras el desplome, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira y la Defensa Civil adelantaron labores de aseguramiento, anclaje y apalancamiento de la estructura. Unidades caninas también realizaron la verificación del inmueble para establecer si había otras personas o seres sintientes entre los escombros. Según información entregada a las autoridades, se especulaba sobre la presencia de una pareja de habitantes de calle en la estructura al momento del colapso.

EDIFICACIÓN EN RIESGO QUE COLAPSÓ EN EL CENTRO DE PEREIRA, TENÍA TODAS LAS ADVERTENCIAS SOBRE EL PELIGRO



La tarde de este jueves 1 de octubre se presentó el colapso de una edificación ubicada en la carrera 9 con calle 12, en el Centro de Pereira, para la cual tras la evaluación… pic.twitter.com/RhU7MtVijp — Alcaldía de Pereira (@Alcaldiapereira) October 1, 2026

La zona permanece bajo atención de los organismos de socorro mientras avanzan las labores de búsqueda y aseguramiento. La Alcaldía recordó que las edificaciones declaradas no habitables y señalizadas como estructuras en riesgo no deben ser ocupadas ni transitadas en sus alrededores.