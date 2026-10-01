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Bucaramanga instala más de 100 cámaras con reconocimiento facial y lectura de placas

La nueva red estará conectada al centro de monitoreo de la Policía Metropolitana y cubrirá puntos estratégicos de la ciudad.

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Redacción Colombia
Bucaramanga instala más de 100 cámaras con reconocimiento facial
Imagen de referencia. Las nuevas cámaras estarán ubicadas en puntos estratégicos de Bucaramanga y conectadas al sistema de monitoreo de la Policía.
Foto: Cortesía EZVIZ

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La Alcaldía de Bucaramanga comenzó la instalación de más de 100 cámaras de seguridad que estarán conectadas al centro de monitoreo de la Policía Metropolitana. El sistema busca ampliar la capacidad de vigilancia e identificación de personas y vehículos en la ciudad.

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El proyecto contempla 80 cámaras con tecnología LPR, para lectura automática de placas, y más de 20 dispositivos con reconocimiento facial. Los equipos serán instalados en puntos estratégicos y algunos estarán ubicados en estructuras de más de 35 metros de altura para ampliar el campo de cobertura.

Tecnología para identificar vehículos y personas

Las cámaras LPR permitirán registrar las placas de los vehículos y motocicletas que circulen por las zonas vigiladas. Esta información podrá apoyar la ubicación de automotores relacionados con investigaciones o requerimientos de las autoridades. Los dispositivos de reconocimiento facial, por su parte, estarán orientados a facilitar procesos de identificación mediante el análisis de las imágenes captadas y los sistemas autorizados para las autoridades.

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, destacó la incorporación de la nueva tecnología y señaló que la ciudad contará con más de 100 cámaras de alta tecnología después de varios años sin una ampliación de este tipo.

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La nueva infraestructura hace parte de un plan de modernización de la videovigilancia de Bucaramanga. La Alcaldía había anunciado una inversión cercana a los COP 10.000 millones para incorporar tecnología y recuperar parte de la red existente. Las imágenes serán monitoreadas desde el sistema de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, que podrá utilizar la información como apoyo para la prevención y atención de hechos de seguridad y para investigaciones posteriores.

La instalación de los nuevos equipos se suma a las acciones de recuperación de las cámaras que ya estaban disponible en la ciudad y que se encontraban fuera de servicio.

Por Redacción Colombia

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