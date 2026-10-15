Santa Marta impulsa el turismo náutico en Colombia y abre nuevas rutas al mundo

Santa Marta avanza en su consolidación como referente nacional del turismo náutico, con una marina que conecta a Colombia con las rutas internacionales de navegación recreativa, las regatas transoceánicas y el mercado de embarcaciones de lujo. Su crecimiento demuestra cómo este segmento puede diversificar la oferta turística del país, atraer visitantes extranjeros e impulsar nuevas inversiones en hotelería, comercio y vivienda, con una inversión acumulada de US 52 millones y cerca de 1.000 empleos directos e indirectos asociados al complejo.

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El proyecto, gestado en 2005 por el Grupo Daabon y la Sociedad Portuaria de Santa Marta, a través de Inversiones Marina Turística S.A. (IMT), inició operaciones en 2010 con capacidad para 256 embarcaciones. Desde entonces, evolucionó de una infraestructura para el atraque de barcos a un complejo que integra servicios náuticos, alojamiento, gastronomía y desarrollos inmobiliarios.

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“La Marina dejó de ser únicamente un parqueadero de barcos para convertirse en el epicentro de un ecosistema turístico, comercial y urbano de clase mundial que demuestra la capacidad de Colombia para competir al más alto nivel”, afirmó Juan Carlos Romero, gerente general del complejo.

Una puerta de entrada al circuito náutico internacional

Uno de los principales avances ha sido su vinculación con IGY Marinas, red internacional especializada en instalaciones náuticas de alto nivel. Según la empresa, Santa Marta es el único destino en Suramérica verificado por esta organización, una condición que fortalece su visibilidad entre navegantes internacionales y propietarios de embarcaciones de lujo.

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La marina también ha recibido eventos como el Gran Prix del Atlántico, la Atlantic Rally for Cruisers (ARC), la regata del Ocean Cruising Club y la Oyster World Rally. Las diferentes visitas de la ARC han permitido recibir más de 300 embarcaciones y 900 navegantes, que encuentran en la ciudad una escala para abastecerse, realizar mantenimiento y conocer la oferta turística del Caribe colombiano. Su ubicación, fuera de las principales zonas de afectación de huracanes del Caribe, representa otra ventaja competitiva. A esto se suman servicios como estación de combustible, aduana en sitio y un taller naval equipado con un sistema Travelift de 65 toneladas para izar embarcaciones.

Para Romero, el reto consiste en que Colombia deje de ser únicamente un punto de paso y se consolide como un destino dentro de los itinerarios internacionales. Esto exige infraestructura confiable, seguridad, servicios especializados y una oferta articulada entre diferentes destinos costeros.

El desafío es convertir una experiencia local en estrategia nacional

La experiencia de Santa Marta abre una discusión sobre el papel del turismo náutico en la economía colombiana. Aunque el país cuenta con una extensa costa Caribe, diversidad natural y una ubicación estratégica hacia Panamá y Centroamérica, consolidar esta industria requiere inversiones, promoción internacional y coordinación entre el sector público y privado.

Por eso, la Marina considera prioritario actualizar el Plan Nacional de Turismo Náutico, cuya referencia anterior data de 2017, e incorporar esta actividad en la planificación turística nacional para el periodo 2026-2030. La propuesta busca establecer una hoja de ruta que identifique proyectos de infraestructura, defina prioridades de promoción y coordine la participación de las autoridades marítimas, las entidades territoriales y los empresarios.

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La compañía también plantea revisar los mecanismos normativos para facilitar, bajo las autorizaciones y controles correspondientes, la operación comercial temporal de megayates con bandera extranjera, así como actualizar la Guía Náutica de Colombia para ofrecer información útil a quienes navegan por las costas nacionales.

En paralelo, el complejo avanza en su última etapa de desarrollo, correspondiente al Club de Yates, y proyecta inversiones en sostenibilidad. Entre las iniciativas anunciadas figuran un plan inicial cercano a US 500 millones para autogeneración solar y proyectos de desalinización orientados a cubrir más del 50 % de su consumo energético.

El desafío para Colombia será replicar y articular experiencias como la de Santa Marta con otros destinos costeros, de modo que el turismo náutico deje de depender de proyectos individuales y se convierta en una oferta nacional competitiva. La apuesta combina visitantes de alto valor, inversión privada, generación de empleo y diversificación turística, en un mercado internacional en el que la infraestructura y la calidad de los servicios son determinantes para atraer nuevas rutas de navegación.