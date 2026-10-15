De acuerdo con la entidad, los jóvenes ingresaron a un lugar donde está prohibido nadar y realizar…

Un video que circula en redes sociales muestra a tres jóvenes ingresando a nadar al embalse de Tona, en Santander, y subiéndose a la estructura del vertedero. Las imágenes generaron una alerta del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB), que advirtió sobre los riesgos de esta práctica en una zona restringida y destinada al abastecimiento de agua potable.

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Jóvenes ingresaron a embalse de Tona, Santander, y se expusieron a una caída de 50 metros

De acuerdo con la entidad, los jóvenes ingresaron a un lugar donde está prohibido nadar y realizar actividades recreativas. La situación representa un riesgo para sus vidas debido a las condiciones del embalse y las características de la infraestructura.

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Gerardo Bohórquez, director de la Oficina de Comunicaciones del Acueducto, señaló que "la profundidad del embalse alcanza los 106 metros. Los jóvenes subieron al vertedero, una estructura de 20 metros de diámetro y con una caída de 50 metros". El funcionario insistió en que nos se trata de un espacio habilitado para el baño ni para la práctica de deportes acuáticos. Por eso, la entidad reiteró el llamado a la ciudadanía para que respete las restricciones de acceso y evite exponerse a situaciones que pueden terminar en una emergencia.

¿Por qué está prohibido nadar en el embalse?

El embalse hace parte del sistema de abastecimiento de agua potable que beneficia a Bucaramanga, Floridablanca y Girón. Por esta razón, el Acueducto prohíbe actividades como nadar, pescar o practicar deportes acuáticos en sus instalaciones.

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🚨 No se puede jugar con la vida ni poner en riesgo la seguridad hídrica de Bucaramanga. pic.twitter.com/kPoLlfal7a — Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (@acueductobga) October 13, 2026

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La entidad también advirtió que el ingreso no autorizado puede representar riesgos para la calidad del agua destinada al consumo humano. El llamado, por tanto, no se limita a la seguridad de quienes ingresan, sino también a la protección de una fuente fundamental para el suministro del área metropolitana.