Secretario de Seguridad de Cúcuta sale del cargo tras accidente con tres ciclistas heridos

El hecho ocurrió durante la mañana de este domingo 27 de septiembre en la avenida Demetrio Mendoza, en inmediaciones del barrio Prados del Este, en Cúcuta. En el accidente estuvo involucrado un vehículo de propiedad del…

El alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, aceptó la renuncia de Edwin Jhovanny Cardona Escobar, quien se desempeñaba como secretario de Seguridad Ciudadana, luego de que se viera involucrado en un accidente de tránsito que dejó tres ciclistas lesionados.

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El hecho ocurrió durante la mañana de este domingo 27 de septiembre en la avenida Demetrio Mendoza, en inmediaciones del barrio Prados del Este, en Cúcuta. En el accidente estuvo involucrado un vehículo de propiedad del ahora exfuncionario.

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¿Qué pasó en el accidente?

De acuerdo con la información entregada por la Policía y videos difundidos por testigos, el vehículo habría colisionado con un grupo de ciclistas que se movilizaban por el sector. Tres personas resultaron heridas y fueron atendidas después del accidente.

También se conocieron versiones según las cuales Cardona habría presentado aparentes signos de embriaguez y habría intentado evitar el procedimiento de las autoridades de tránsito. Sin embargo, las circunstancias exactas del accidente y si el exfuncionario conducía bajo los efectos del alcohol deberán ser establecidas por las autoridades.

Después de conocerse el accidente, el alcalde Jorge Acevedo aceptó la renuncia de Cardona a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La Administración municipal expresó su solidaridad con los tres ciclistas lesionados y manifestó sus deseos de una pronta recuperación.

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"Los servidores públicos deben actúan con responsabilidad y dar ejemplo a la ciudadanía", señaló la Alcaldía, que también reiteró su compromiso con la transparencia y con el respeto por las actuaciones de las autoridades encargadas de investigar el caso. Cardona había llegado a la Secretaría de Seguridad Ciudadana el 5 de junio de 2025. Antes de ocupar este cargo se desempeñó como subsecretario de Medio Ambiente y como director de la Cárcel Modelo de Cúcuta.

¿Qué sigue en la investigación?

Las autoridades deberán establecer las circunstancias del accidente y determinar si hubo alguna conducta relacionada con el consumo de alcohol u otras posibles infracciones de tránsito. También tendrá que establecerse cuáles fueron las lesiones sufridas por los tres ciclistas.

Por ahora, la salida de Cardona del gabinete municipal se produce después de que el alcalde aceptara su renuncia, mientras avanzan las actuaciones destinadas a esclarecer lo ocurrido en la avenida Demetrio Mendoza.