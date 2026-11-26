En ese contexto, la Alcaldía Distrital y la Gobernación realizaron consejos de seguridad en los que se determinaron más patrullajes militares,…

Los recientes hechos de violencia registrados en distintas regiones del país, entre ellos el ataque contra la Gobernación del Meta y la arremetida con drones en Cúcuta, elevaron la preocupación por la seguridad y llevaron a las autoridades de Santa Marta y Magdalena a revisar sus estrategias de prevención.

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En ese contexto, la Alcaldía Distrital y la Gobernación realizaron consejos de seguridad en los que se determinaron más patrullajes militares, acciones contra la extorsión, una recompensa por el asesinato del empresario Rafael Uribe y una inversión departamental superior a los COP 20.000 millones para fortalecer las capacidades tecnológicas de los organismos de seguridad e investigación.

Santa Marta prioriza patrullajes y acciones contra la extorsión

En el consejo de seguridad liderado por el alcalde Carlos Pinedo Cuello, la administración distrital acordó priorizar los patrullajes del Ejército en sectores urbanos y rurales, entre ellos Minca, Bonda, Timayuí, Once de Noviembre y Los Alpes.

También anunció la instalación de mesas de trabajo para reorganizar la ubicación de las tropas y fortalecer la presencia militar en las zonas donde las autoridades consideran que se requiere mayor vigilancia.

Pinedo sostuvo que la estrategia no se limitará al despliegue de uniformados, sino que buscará combinar presencia territorial con labores de inteligencia. “No es patrullar por patrullar; creemos que con la inteligencia de nuestras fuerzas de Policía y Ejército haremos un trabajo con mucha inteligencia, con presencia y con resultados”, afirmó el mandatario.

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Uno de los anuncios fue el aumento a COP 50 millones de la recompensa por información que permita identificar y capturar a los responsables del homicidio del empresario Rafael Uribe, ocurrido en Minca.

El alcalde pidió a quienes tengan información entregarla de manera reservada y aseguró: “Quien tenga información que permita dar con los responsables, podrá entregarla con reserva y ayudar a que haya justicia para la familia Uribe y para toda la comunidad de Minca”.

La Alcaldía también anunció que gestionará un nuevo parque automotor para mejorar la reacción de las autoridades frente a la extorsión. En el comunicado, la administración distrital advirtió que busca impedir que este delito se convierta en una forma de presión sobre comerciantes y ciudadanos: “La extorsión no puede convertirse en el impuesto del miedo en Santa Marta. Este gobierno va a combatirla de frente”.

Restricción preventiva en los alrededores de la Alcaldía

Como parte de las medidas de prevención, la administración distrital prohibió el estacionamiento de vehículos en las calles 13 y 14, en los alrededores de la sede de la Alcaldía.

La funcionaria Sarita Vives Gutiérrez explicó que la disposición busca proteger a funcionarios, ciudadanos y visitantes ante las recientes alertas. “Esta medida tiene como finalidad salvaguardar la seguridad y la integridad de todos”, señaló, e hizo un llamado a conductores y demás actores viales para cumplir la instrucción, que no contempla excepciones.

El Gobierno distrital también solicitó revisar las demoras en audiencias y decisiones relacionadas con detenciones domiciliarias. En el comunicado, Pinedo planteó que la seguridad requiere acciones tanto en las calles como en el sistema judicial: “La seguridad no solo se gana en la calle, también se gana en los estrados”.

Magdalena destinará más de $20.000 millones a tecnología

En el ámbito departamental, la gobernadora Margarita Guerra anunció una inversión superior a COP 20.000 millones para fortalecer las capacidades tecnológicas de la Policía, el Ejército y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). Los recursos se destinarán a equipos, drones, radios de comunicación y otras herramientas para apoyar labores de inteligencia, investigación y operatividad.

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El anuncio se hizo durante un Consejo de Seguridad Departamental en el que participaron los 29 alcaldes del Magdalena y autoridades militares, policiales y civiles.

Guerra afirmó que el fortalecimiento institucional debe estar acompañado de herramientas que permitan a las autoridades cumplir sus funciones. “Exigíamos resultados, pero también era necesario entregarles las herramientas para que la Policía, el Ejército y los organismos de investigación pudieran hacer su trabajo”, manifestó.

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La mandataria destacó la coordinación entre las distintas fuerzas y convocó a los alcaldes a mantener el trabajo conjunto. “Yo admiro de verdad cómo hoy tanto el Ejército, la Policía, la Armada como la Fuerza Aérea trabajan de manera mancomunada para entregar resultados en favor de la seguridad del Magdalena y en contra de estos grupos”, dijo.

Persisten desafíos en el sur del departamento

Guerra reconoció que uno de los principales retos de seguridad está en el sur del Magdalena, donde tiene presencia el Clan del Golfo. Aunque señaló que se han realizado capturas y operaciones, admitió que aún falta un resultado contundente contra esa estructura. “Nos ha faltado contar con un resultado contundente en el sur del departamento, pero no porque no lo estemos trabajando”, afirmó.

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La gobernadora explicó que las operaciones requieren planeación y coordinación entre la Policía y el Ejército, cuyas funciones son distintas y complementarias. También llamó la atención sobre el subregistro de la extorsión, pues las cifras dependen de las denuncias ciudadanas, e insistió en la necesidad de recuperar la confianza de las víctimas.

La Gobernación informó que mantiene mesas de seguridad semanales con la Policía y el Ejército y que adelanta gestiones ante el Gobierno nacional para fortalecer las capacidades de la Fuerza Pública.

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Tanto en Santa Marta como en el departamento, las autoridades enmarcaron las decisiones en la necesidad de responder al complejo panorama de orden público del país, prevenir nuevos hechos y contener la acción de las estructuras criminales.