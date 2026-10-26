Turista murió tras ser impactado por una lancha mientras practicaba careteo en Santa Marta

De acuerdo con el comunicado de la Dirección General Marítima (Dimar), la víctima se encontraba realizando esta actividad cuando "habría sido impactada por una motonave tipo gusanera, que realizaba tránsito…

Un viaje a Santa Marta para conocer sus playas terminó en tragedia este domingo 25 de octubre. José Arbey Díaz Álzate, de 58 años y oriundo del Valle del Cauca, murió luego de ser impactado por una embarcación mientras practicaba careteo en el sector de Cabo Tortuga, al sur de la ciudad.

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De acuerdo con el comunicado de la Dirección General Marítima (Dimar), la víctima se encontraba realizando esta actividad cuando "habría sido impactada por una motonave tipo gusanera, que realizaba tránsito en el área". El golpe le ocasionó heridas de gravedad y activó los protocolos de atención de la emergencia.

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Tras el accidente, el hombre fue evacuado en la misma embarcación y trasladado desde Cabo Tortuga hasta el sector de El Rodadero Sur. Posteriormente, fue llevado a la clínica Avidanti, donde se confirmó su fallecimiento. La Dimar precisó que el turista fue remitido al centro asistencial después de recibir los primeros auxilios.

El capitán de fragata de Puerto de Santa Marta, Julio Monroy Silvera, confirmó que las autoridades comenzaron las diligencias para esclarecer lo ocurrido. Sobre la posición de la embarcación al momento del accidente, explicó que “al parecer fue cuando esta lancha empezaba a hacer el recorrido, iba alejándose de la costa y ocurrió la novedad con el señor que estaba careteando”.

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Investigan las circunstancias del siniestro

La Capitanía de Puerto inició las actuaciones para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrió el accidente. Según el comunicado oficial, las autoridades verifican los hechos y adelantan la revisión de "la documentación, permisos y condiciones de seguridad de las motonaves presuntamente involucradas".

Monroy Silvera señaló que todavía no existe claridad sobre todos los detalles del caso y que la investigación permitirá determinar las posibles responsabilidades. Al referirse a las distancias de navegación y las condiciones del área, indicó “en estos momentos no tenemos una información clara en cuanto a cómo sucedieron los hechos; estamos apenas abriendo la investigación”.

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El oficial también recordó que quienes conducen embarcaciones deben extremar las precauciones para evitar accidentes con bañistas y turistas. “Todos los capitanes deben evitar cualquier obstáculo y, obviamente, estar alejados de cualquier turista”, manifestó.

Llamado a reforzar la seguridad en las playas

La Dimar informó que trabaja de manera coordinada con la alcaldía de Santa Marta, la Policía de Turismo y la Estación de Guardacostas en acciones de prevención, vigilancia y orientación a los visitantes. De acuerdo con Monroy Silvera, la ciudad cuenta con alrededor de 21 playas con vocación turística, donde coinciden bañistas y diferentes servicios marítimos.

En su comunicado, la autoridad marítima lamentó el fallecimiento y reiteró que “la seguridad en el mar es una responsabilidad compartida".

Asimismo, indicó que la información recopilada será puesta a disposición de las autoridades competentes, mientras avanzan las diligencias para esclarecer el siniestro que terminó con la vida del visitante.