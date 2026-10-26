Suspendieron el racionamiento de agua en Medellín

Esta semana en Medellín no habrá racionamiento de agua. Así lo anunció el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, en un nuevo balance de las condiciones de los embalses y sistemas que surten de agua a la ciudad y el área metropolitana. A pesar de la buena noticia, las autoridades pidieron a la ciudadanía mantener el consumo moderado, dado que se mantienen las alertas por la incidencia del fenómeno de El Niño.

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"Se levanta el racionamiento de agua en las zonas nororiental y centroriental. Recordamos que son medidas que hemos tenido que tomar en semanas previas por la criticidad del embalse de Piedras Blancas que surte a esta zona de la ciudad", añadió el mandatario.

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Las razones para levantar el racionamiento en Medellín

En medio del anuncio, el alcalde de Medellín señaló que para tomar la decisión se tuvieron en cuenta tres factores: las lluvias registradas durante la última semana, que superaron los pronósticos; la reducción del consumo en los hogares y la industria; y las acciones de EPM para conservar el agua disponible.

"También hay que reconocer que la comunidad ha aumentado la capacidad de ahorro. En las últimas semanas hemos logrado quebrar la tendencia de aumento del consumo (…). No se están cumpliendo los ahorros de la zona sur y de la zona norte", añadió Gutiérrez.

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Sobre esto, la alcaldía señaló que en la semana del 18 y el 25 de octubre, en el embalse Piedras Blancas se ahorró, en promedio, 68 litros de agua al día, frente a una meta de 92 litros. Además, hasta el 22 de octubre, el ahorro combinó acciones voluntarias con las interrupciones programadas del servicio, con resultados diarios de entre 75 y 86 litros.

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“Recuerden que nos pusimos un ahorro y una meta de 92 litros por vivienda. Lo estamos logrando en Piedras Blancas, especialmente en el embalse. Por lo menos, se rompió la tendencia del consumo indiscriminado. Ya hay un tema de conciencia, pero quiero hacer una alerta, especialmente a la comunidad que se surte de la zona del sur del área metropolitana y de algunos municipios del Oriente. Falta demasiado”, añadió Gutiérrez.

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