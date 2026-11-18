El balance de lo ocurrido fue entregado por el presidente Abelardo de la Espriella, quien confirmó que "desde el primer…

Una grave emergencia se registró en el sector de Punta Cañón, en la Alta Guajira, donde una embarcación en la que se movilizaban 13 personas naufragó en la tarde del pasado lunes 16 de noviembre. Aunque las autoridades lograron rescatar con vida a ocho personas, un niño de tres años fue hallado muerto, mientras que otras cuatro siguen desaparecidas.

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El balance de lo ocurrido fue entregado por el presidente Abelardo de la Espriella, quien confirmó que "desde el primer momento, la Armada Nacional, en coordinación con el Gobierno nacional, ha desplegado sus capacidades para atender esta emergencia”.

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Sumado a eso, el mandatario envió un mensaje de solidaridad a las familias de los tres adultos y la menor de edad que siguen desaparecidos y que se encontraban dentro de la embarcación que cubría la ruta entre Puerto Bolívar y Punta Gallinas.

De las 13 personas que naufragaron en aguas de La Guajira, 6 han sido rescatadas con vida y, lamentablemente, una perdió la vida.



Continuamos con las labores de búsqueda y rescate de las otras 6 personas que permanecen desaparecidas.



Desde el primer momento, la Armada Nacional,… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 17, 2026

Por su parte, la Armada señaló que este lunes intensificó las operaciones de búsqueda en el sector donde se presentó el naugrafio, con la intención de encontrar a las cuatro personas que faltan. Para ello también se han realizado sobrevuelos en la zona.

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Entre las personas que siguen desaparecidas están Ana Rosa Arends Roble, Yhan Emilio Arends y Galvis Alijuna, un adulto mayor que no sería de la comunidad wayuu.

#Actualización 🇨🇴🚁 | A esta hora, una aeronave del Grupo Aeronaval del Caribe de la @ArmadaColombia sobrevuela el área de emergencia en La Guajira, con un familiar a bordo, para intensificar las labores de búsqueda y rescate de las 4 personas que aún permanecen desaparecidas. pic.twitter.com/nOcVvFEwSg — Armada de Colombia (@ArmadaColombia) November 17, 2026

Dentro de las historias que se han resaltado está la de Mideluz Corpas, quien viajaba junto a sus hijos Milán y Samantha, que tenía cerca de un año. Según indicaron familiares a medios locales, la mujer fue hallada junto a su hijo, mientras que la niña habría muerto en medio del naufragio, pero debido a las condiciones en las que se encontraban, la mujer habría tenido que soltarla para mantenerse a flote junto a su otro hijo.