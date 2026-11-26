El vehículo cubría la ruta Ibagué-Girardot y terminó volcado lateralmente tras colisionar con un vehículo de carga, cerca del puente de la Vida y…

Un bus intermunicipal de la empresa San Vicente se volcó durante el mediodía de este jueves 26 de noviembre en la variante de Ibagué, Tolima. El accidente dejó un saldo preliminar de 14 personas heridas, quienes fueron atendidas por los organismos de socorro y trasladadas a diferentes centros asistenciales.

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El vehículo cubría la ruta Ibagué-Girardot y terminó volcado lateralmente tras colisionar con un vehículo de carga, cerca del puente de la Vida y del ingreso al sector de El Totumo.

¿Qué se sabe del accidente en Ibagué?

De acuerdo con los primeros reportes, una persona quedó atrapada dentro del bus y tuvo que ser rescatada por los equipos de emergencia. Las labores de atención se concentraron en evacuar a los pasajeros y trasladar a los lesionados a centros médicos de la capital tolimense.

Sobre las circunstancias del siniestro, las primeras versiones indican que el conductor habría perdido el control del vehículo antes de colisionar con el automotor de carga. Sin embargo, las autoridades de tránsito todavía no han entregado una explicación oficial sobre las causas del accidente.

Por ahora, el balance preliminar es de 14 personas heridas y no se reportan fallecidos. Los organismos de socorro y las autoridades continúan atendiendo la emergencia y avanzan en la verificación de lo ocurrido.