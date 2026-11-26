Dos hermanos fueron asesinados con arma de fuego durante la madrugada del lunes 23 de noviembre en la vereda Mata Blanco, zona rural de Angostura, en el Norte de Antioquia. Según los reportes conocidos por las autoridades y los testimonios de habitantes del sector, varios hombres armados llegaron en una camioneta, ingresaron a la vivienda y obligaron a las víctimas a salir.

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Horas después, sus cuerpos fueron encontrados sin vida en la misma zona. Los hombres tenían 47 y aproximadamente 30 años y fueron trasladados a la morgue de Yarumal para los procedimientos correspondientes. De acuerdo con los testimonios de habitantes del sector, varios hombres armados llegaron en una camioneta hasta la vivienda de los hermanos, los sacaron por la fuerza y posteriormente los asesinaron.

Los cuerpos fueron encontrados por personas que se movilizaban en un vehículo de transporte rural tipo escalera, quienes dieron aviso a las autoridades. El hallazgo ocurrió en la misma vereda donde estaban ubicados los hechos.

Una de las víctimas tenía una condena de casi 17 años

Una de las víctimas fue identificada como Jhon Alonso Pérez Rojas, de 47 años. De acuerdo con información conocida por la Policía del Valle de Aburrá, tenía una condena de 202 meses de prisión, equivalentes a 16 años y 10 meses, impuesta por un juzgado penal especializado de Medellín por los delitos de homicidio agravado, rebelión y despojo en el campo de batalla.

La segunda víctima, identificada como Iván Pérez Rojas, tenía aproximadamente 30 años. La información inicial de las autoridades señalaba que su identidad estaba pendiente de confirmación.

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Hasta el momento, las autoridades no han atribuido el asesinato a una estructura armada en particular ni han establecido el motivo del ataque. Los responsables y las circunstancias del doble homicidio son materia de investigación. El hecho se suma a la preocupación por la situación de seguridad en el Norte de Antioquia. Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer el crimen e identificar a los responsables.