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Choque múltiple en Medellín dejó dos muertos y 15 heridos: 13 vehículos involucrados

El accidente ocurrió en la calle 80 con carrera 68, cerca del Cementerio Universal, en el noroccidente de la ciudad.

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Redacción Colombia
Accidente múltiple en Medellín
El accidente ocurrió hacia las 11:00 de la maana en el barrio Córdoba. Las personas lesionadas fueron atendidas en el lugar, y según el reporte preliminar, ninguna requirió traslado hospitalario.
Foto: Redes sociales

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Dos personas murieron y otras 15 resultaron lesionadas en un accidente múltiple registrado este viernes 13 de noviembre en el noroccidente de Medellín. La emergencia ocurrió hacia las 11:00 de la mañana en la calle 80 con carrera 68, en el barrio Córdoba, cerca del Cementerio Universal.

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De acuerdo con los reportes preliminares, un vehículo habría presentado una falla en los frenos mientas transitaba por la pendiente de este corredor vial. En su recorrido, arrolló a dos personas que se movilizaban en una motocicleta y chocó contra otros automotores que estaban detenidos en un semáforo.

El siniestro involucró 13 vehículos, entre carros particulares y motocicletas, según el reporte entregado por la Secretaría de Movilidad de Medellín. El alcalde Federico Gutiérrez confirmó el fallecimiento de las dos personas y señaló que otras 15 resultaron lesionadas. Según el balance preliminar de las autoridades, estas últimas presentaron heridas leves y fueron atendidas en el lugar, "toda mi solidaridad con las familias de las personas fallecidas. Estamos muy atentos a la evolución de los lesionados", expresó el mandatario.

Cierre vial en la calle 80 de Medellín

La emergencia provocó el cierre del corredor de la calle 80, desde la glorieta de Altamira hasta el Cementerio Universal, mientras los organismos de atención y las autoridades adelantaban sus labores en el lugar. En la zona hicieron presencia equipos de las secretarías de Movilidad y Salud, además del Cuerpo Oficial de Bomberos. También avanzan las labores de inspección judicial de los cuerpos de las personas fallecidas.

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Las autoridades deberán establecer las circunstancias exactas del accidente y confirmar si una falla en el sistema de frenos del vehículo estuvo relacionada con el choque múltiple.

Por Redacción Colombia

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