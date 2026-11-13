Choque múltiple en Medellín dejó dos muertos y 15 heridos: 13 vehículos involucrados

De acuerdo con los reportes preliminares, un vehículo habría presentado una falla en los frenos mientas transitaba por la pendiente de este corredor vial. En su…

Dos personas murieron y otras 15 resultaron lesionadas en un accidente múltiple registrado este viernes 13 de noviembre en el noroccidente de Medellín. La emergencia ocurrió hacia las 11:00 de la mañana en la calle 80 con carrera 68, en el barrio Córdoba, cerca del Cementerio Universal.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

De acuerdo con los reportes preliminares, un vehículo habría presentado una falla en los frenos mientas transitaba por la pendiente de este corredor vial. En su recorrido, arrolló a dos personas que se movilizaban en una motocicleta y chocó contra otros automotores que estaban detenidos en un semáforo.

Publicidad

El siniestro involucró 13 vehículos, entre carros particulares y motocicletas, según el reporte entregado por la Secretaría de Movilidad de Medellín. El alcalde Federico Gutiérrez confirmó el fallecimiento de las dos personas y señaló que otras 15 resultaron lesionadas. Según el balance preliminar de las autoridades, estas últimas presentaron heridas leves y fueron atendidas en el lugar, "toda mi solidaridad con las familias de las personas fallecidas. Estamos muy atentos a la evolución de los lesionados", expresó el mandatario.

‼️Nuestros equipos de Movilidad, Bomberos y Salud están atendiendo a esta hora un grave siniestro vial ocurrido en la calle 80, entre las carreras 65 y 95, cerca del Cementerio Universal.



Lamentablemente, dos personas perdieron la vida y otras resultaron con lesiones leves. Toda… — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) November 13, 2026

Cierre vial en la calle 80 de Medellín

La emergencia provocó el cierre del corredor de la calle 80, desde la glorieta de Altamira hasta el Cementerio Universal, mientras los organismos de atención y las autoridades adelantaban sus labores en el lugar. En la zona hicieron presencia equipos de las secretarías de Movilidad y Salud, además del Cuerpo Oficial de Bomberos. También avanzan las labores de inspección judicial de los cuerpos de las personas fallecidas.

Le puede interesar: Terminó la demolición del Edificio Arábico en Cali: así sacarán 8.000 toneladas de escombros

Las autoridades deberán establecer las circunstancias exactas del accidente y confirmar si una falla en el sistema de frenos del vehículo estuvo relacionada con el choque múltiple.