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Condenan a 17 años de cárcel a falso guía espiritual que abusó de seis mujeres

El hombre recibía en su casa a mujeres que buscaban "limpiezas ancestrales" y las agredía durante esas sesiones después de suministrarles drogas.

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Redacción Colombia
Imagen de referencia. El hombre ofrecía limpiezas espirituales y agredía a las mujeres que llegaban a su casa. Un juez lo condenó a 17 años.
Imagen de referencia. El hombre ofrecía limpiezas espirituales y agredía a las mujeres que llegaban a su casa. Un juez lo condenó a 17 años.
Foto: EFE - Esteban Biba

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Un hombre de 63 años fue condenado a 17 años de prisión por las agresiones sexuales que, según estableció un juez de Antioquia, cometió contra seis mujeres que durante casi una década llegaron a su vivienda buscando limpiezas espirituales. El hombre que se presentaba como un "chamán" fue identificado como José Fabio Salazar Castaño, a quien la Fiscalía vinculó con seis víctimas que tenían entre 16 y 26 años cuando acudieron a él.

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Los hechos que recogió la investigación se extendieron entre 2013 y 2022 y se ubicaron en el municipio de San Carlos, en el Oriente antioqueño, y el corregimiento de San Antonio de Prado, en el área rural de Medellín.

De acuerdo con la Fiscalía, Salazar se presentaba ante las mujeres como guía espiritual y les ofrecía procedimientos que anunciaba como limpiezas ancestrales y desbloqueos energéticos, para los cuales decía emplear plantas y otros elementos rituales, y durante esas citas les habría suministrado marihuana y otras sustancias que las dejaban sin capacidad de reaccionar, se aprovechaba de ese estado para agredirlas sexualmente. Incluso, el algunos casos, según la misma investigación, les habría tomado fotografías íntimas sin autorización.

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La Fiscalóa sostuvo que el hombre se aprovechó de su condición de aparente guía espiritual reconocido por la comunidad, y que esa posición le sirvió para "doblegar la voluntad de las víctimas, ponerlas en situación de inferioridad y facilitar su fin criminal".

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Se le atribuyeron delitos como acceso carnal y actos sexuales en persona puesta en incapacidad de resistir. La investigación estuvo a cargo de un fiscal adscrito al Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual e inició con la denuncia que presentó una de las afectadas, y desde allí se pudieron identificar las demás víctimas y reconstruir la secuencia de los hechos a lo largo de esos nueve años, lo que llevó a la condena en primeria instancia de 17 años en la cárcel.

Por Redacción Colombia

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