Conozca los cierres viales de este fin de semana en Medellín por eventos deportivos

Dos competencias deportivas modificarán la movilidad de Medellín este domingo 25 de octubre de 2026, pues la ciudad recibe de manera simultánea el cierre de la competencia de ciclismo Clásico RCN Sistecrédito 2026 y la carrera atlética ASICS Golden Run, eventos que restringirán varios corredores en el oriente y el sur de la ciudad, según informó la Secretaría de Movilidad.

El Clásico RCN cerrará su edición número 66 con una escalada hacia el Alto de Las Palmas, la prueba que definirá al campeón de la carrera y que llevará a restringir la avenida Las Palmas entre las 8:30 a.m. y la 1:00 p.m.., aunque la medida será únicamente en la calzada ascendente, de modo que el descenso hacia Medellín se mantendrá habilitado durante toda la jornada.

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Las labores de montaje empezarán desde las 4:00 a.m. y hasta las 2:00 p.m. estarán cerradas la carrera 58, entre las calles 42 y 43, y la calle 42, entre las carreras 57 y 62, en el sector del Edificio Inteligente de EPM, donde se instalará la logística del evento. Durante ese mismo lapso quedará suspendida la ciclovía de Las Palmas, por lo que la Secretaría recomendó a quienes deban desplazarse hacia el oriente antioqueño utilizar rutas alternas como la víaSanta Elena–Medellín-Bogotá y la Loma del Escobero.

La ASICS Golden Run tendrá su punto de salida y de llegada en la Universidad EAFIT y generará cierres totales entre las 5:30 a.m. y las 9:30 a.m. sobre un recorrido que atraviesa sectores como Las Vegas, Monterrey, Industriales y la avenida Ferrocarril, con dos distancias en competencia: los 21 kilómetros, que salen a las 6:00 a.m., y los 10 kilómetros, que salen a las 6:10 a.m..

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Las restricciones por esta carrera empezarán desda el sábado 24 de octubre, pues la calzada occidental de la avenida Las Vegas, entre las calles 4 Sur y 12 Sur, tendrá limitaciones desde las 11:00 p.m. del sábado hasta las 11:00 a.m. del domingo 25 de octubre, esto cubre tanto el montaje de las estructuras como su posterior desmontaje una vez termine la competencia.

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La prueba atlética también traerá afectaciones en la glorieta de Aguacatala, en algunas rutas de transporte público y en otros corredores viales del sur de la ciudad, aunque en la avenida Regional los participantes ocuparán exclusivamente la vía de servicio, lo que permitirá que la calzada principal se mantenga habilitada para los vehículos.

La Alcaldía de Medellín recomendó a los conductores planear con anticipación sus recorridos, salir con tiempo adicional y atender las indicaciones de los agentes de tránsito y del personal logístico que estará dispuesto en los puntos de cierre durante toda la jornada.