Creciente de quebrada provoca colapso de tres viviendas en Medellín tras fuertes lluvias

Las fuertes lluvias registradas en Medellín el viernes 9 de octubre dejaron 187 familias afectadas, equivalentes a 516 personas, según el más reciente balance del alcalde Federico Gutiérrez. Uno de los sectores más afectados es Nueva Villa de La Iguaná, donde la creciente de la quebrada provocó inundaciones y el colapso de tres viviendas.

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Los organismos de emergencia mantienen la atención en los sectores afectados, mientras avanzan las labores de limpieza, evaluación de daños y acompañamiento a las familias. A través de su cuenta de X, el alcalde informó que los equipos distritales trabajan en dos frentes, oriental y occidental, para atender las viviendas afectadas.

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‼️ Actualización de las emergencias tras las fuertes lluvias en Medellín.



En La Iguaná seguimos con todos nuestros equipos en territorio, atendiendo a las familias y trabajando para recuperar la normalidad lo más pronto posible.



Hasta el momento tenemos identificadas 187… pic.twitter.com/MnJrXwmsEC — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) October 10, 2026

De acuerdo con el mandatario, durante las labores se han retirado más de 110 metros cúbicos de residuos voluminosos y 60 metros cúbicos de lodo. En Nueva Villa de La Iguaná, las autoridades ordenaron la evacuación preventiva de seis viviendas adicionales. En el sector de El Pesebre también se reportaron afectaciones a familias, mientras la Administración Distrital evalúa alternativas para su traslado temporal.

Caída de árboles y monitoreo de quebradas

Las lluvias también ocasionaron caída de árboles y postes en sectores como San Cristóbal, Guayabal, Belén y Laureles, además de deslizamientos en vías de la parte alta del corregimiento AltaVista. EPM y el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín participan en la atención de los puntos afectados. Las autoridades mantienen el monitoreo de las quebradas y las zonas de riesgo ante la posibilidad de nuevas precipitaciones.

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La Alcaldía pidió reportar cualquier emergencia a la línea 123 y recordó que, incluso durante el fenómeno de El Niño, pueden presentarse lluvias intensas en periodos cortos.