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¿Cómo van las obras del “Pentágono de Medellín” que albergará al Escudo de las Américas?

El C5i se construye en Barrio Triste, tendrá 18.000 metros cuadrados, nueve niveles y el primer sistema automatizado de drones del país.

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Redacción Colombia
Render del proyecto C5i en Medellín.
Render del proyecto C5i en Medellín.
Foto: Alcaldía de Medellín

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La obra que levanta la Alcaldía de Medellín en el centro de la ciudad ya tiene un 42 % de avance y fecha de entrega para mayo de 2027. Se trata del C5i, el Centro de Control, Cómputo, Comunicación, Contacto Ciudadano e Inteligencia, bautizado por la administración como el "Pentágono de la seguridad". Allí funcionará, además, la sede en Colombia del Escudo de las Américas, la coalición de cooperación en seguridad que impulsa el gobierno de Donald Trump y a la que el país se vinculó en septiembre de 2026.

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El complejo se construye en el barrio Corazón de Jesús, conocido popularmente como Barrio Triste, cerca de la estación Cisneros del metro y de la avenida Regional. Tendrá más de 18.000 metros cuadrados construidos, repartidos en nueve niveles y 39 metros de altura, con una inversión que supera los COP 205.000 millones.

El secretario de Seguridad, Manuel Villa, declaró: "el Pentágono en Medellín es el edificio que en la administración de Fico Gutiérrez estamos construyendo, ya que va a estar listo en mayo del próximo año y va a ser el corazón, el cuerpo y el alma de la estrategia de seguridad aquí en la ciudad de Medellín”.

Allí quedarán la Secretaría de Seguridad, la Policía, la Fiscalía y el Ejército, junto con el Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad Metropolitano, el Centro Automático de Despacho de la Policía Metropolitana y las salas de crisis y situacional.

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En lo tecnológico, el edificio centralizaría el monitoreo de las cámaras de la ciudad con herramientas de analítica de video capaces de identificar personas y placas, además de un centro de datos y sistemas de ciberseguridad.

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Villa destacó que sería "el primer edificio en Colombia que va a tener un sistema de despacho automatizado de drones para atender incidentes, emergencias, pero sobre todo también temas de seguridad”. Además, añadió que allí tendrán presencia agencias con las que la ciudad ya coopera, entre ellas HSI, FBI y DEA, además de entidades de España, Gran Bretaña, Italia y Francia.

La alcaldía plantea el proyecto también como una apuesta para incorporar las instalaciones de la Policía y el Cuerpo de Bomberos que ya operan en el sector..

Por Redacción Colombia

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