En video: pareja de turistas corrieron desnudos por las calles de Guatapé

Bajo la lluvia y desnudos se ve a los dos jóvenes turistas tomados de la mano, mientras corren y saltan por encima de otras personas, que están acostadas en el piso de una de las calles de Guatapé, Antioquía. Aunque en las imágenes, difundidas en redes sociales, hay testigos que alientan a la pareja, los habitantes del municipio han mostrado su indignación y pidieron acciones de la alcaldía.

Ante esto, Juan Sebastián Pérez, alcalde de Guatapé, rechazo estas acciones, y además recordó que, no es la primera vez que sucede algo así en la zona. “No aceptamos que nuestro municipio sea irrespetado por personas que realizan actos que afectan la convivencia y tranquilidad del municipio y rechazamos cualquier acto que afecte la imagen y convivencia de nuestro paraíso”.

Por su parte, la pareja de extranjeros, que fue identificada por la Policía, comentó que se encontraban bajo los efectos del alcohol y que no tenían conocimiento de que en Colombia estas acciones pudieran causar de multas o sanciones. Además, grabaron un video pidiendo disculpas y afirmaron que su intención es regresar al país.

“Disculpa, Guatapé. Quería decir que lo siento, a ustedes, a la comunidad, a las familias. Lo que hice fue inconsciente. Lo entiendo ahora, pero no sabía que no podía hacer eso. Entiendo que no es mi país, es su país, y quiero tenerles todo el respeto. Quiero regresar. Disculpa, lo siento. Gracias”, expresó la mujer que se ve en el video que fue publicado en las redes sociales del alcalde.

Pérez también declaró que, los turistas recibieron una sanción y amonestación por lo sucedido, además pasaron el caso a Migración Colombia, para darle continuidad al proceso. Sin embargo, expertos en la materia, recordaron que la normativa cambio en casos como el de esta pareja en Guatapé.

¿Salir a la calle desnudo tiene multa?

La semana pasada la Corte Constitucional determinó que salir a la calle desnudo ya no podrá ser penalizado ni sancionado por la Policía. Esto por una modificación al artículo 33 de la Ley 1801 de 2016, que establece el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Así, la Sala Plena determino que si alguien sale a la calle desnudo, solo podrá ser sancionado con una multa de 618.817 pesos las personas que enseñen sus genitales en transporte público o lugares de gran afluencia como parques infantiles, centros comerciales, entre otros.

Asimismo, solo podrán ser judicializados quienes se desnuden en la calle con intenciones de acoso o violencia.

Cabe resaltar que, las personas podrán protestar, participar en actos culturales o llevar una vida cotidiana desnudos sin ninguna penalidad o sanción social, pues el alto tribunal concluyó que la expresión “de exhibicionismo” solo se ajusta a la Constitución si se precisa su contenido y alcance.