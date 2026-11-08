Capturan a presuntos responsables de millonarios robos en joyerías y bancos de Santander

Tres presuntos integrantes del grupo delincuencial conocido como "Los Kilates" fueron capturados en operativos realizados en Barrancabermeja y Girón, Santander. Las autoridades los investigan por su posible participación en varios hurtos a establecimientos comerciales y entidades bancarias, entre ellos el robo de una joyería en San Gil, de donde fueron sustraídas prendas avaluadas en aproximadamente COP 300 millones.

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Las capturas se llevaron a cabo mediante una operación conjunta entre la Policía Nacional, la fiscalía general de la Nación y el Ejército. Los detenidos son requeridos por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, y hurto agravado. Tras las audiencias preliminares, un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

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El robo de joyas en San Gil

Uno de los hechos centrales de la investigación ocurrió el 28 de julio de 2025, cuando una joyería de San Gil fue objeto de un hurto en el que los responsables se llevaron joyas avaluadas en cerca de COP 300 millones. Según las autoridades, los presuntos integrantes de "Los Kilates" también estarían relacionados con robos a entidades financieras mediante la modalidad de taquillazo, que consiste en ingresar a un banco y apoderarse del dinero de las cajas, generalmente mediante intimidación.

En el expediente aparecen cinco hurtos a entidades bancarias registrados entre 2024 y 2025. Dos ocurrieron en Barrancabermeja, el 20 de septiembre de 2024, en el sector del Parque Infantil, donde le botín habría sido de aproximadamente COP 35 millones; y el 6 de diciembre del mismo año, en inmediaciones del Parque El Descabezado, por ceca de COP 20 millones.

También se investiga un asalto ocurrido el 25 de mayo de 2025 en Piedecuesta, donde fueron hurtados alrededor de COP 25 millones. A estos casos se suman dos hechos en San Pablo, sur de Bolívar, uno el 5 de junio de 2025, por cerca de COP 50 millones, y otro el 10 de diciembre de ese año, por aproximadamente COP 4 millones.

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Los capturaron en Barrancabermeja y Girón

Las tres órdenes de captura fueron materializadas por unidades de la Seccional de Investigación Criminal y de Inteligencia Policial, en coordinación con el CTI de la Fiscalía y el Gaula de la Quinta Brigada del Ejército.

🚨 ¡𝗚𝗼𝗹𝗽𝗲 𝗮 ❞𝗟𝗼𝘀 𝗞𝗶𝗹𝗮𝘁𝗲𝘀❞ 𝗲𝗻 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗮𝗻𝗱𝗲𝗿❗



La Policía Nacional capturó a tres presuntos integrantes de esta estructura delincuencial en Barrancabermeja y Girón, en una operación articulada con la Fiscalía y el Ejército Nacional.



Los capturados… pic.twitter.com/KIiguvKVVe — Departamento de Policía Santander (@PoliciaStander) November 6, 2026

Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía Cuarta Seccional de San Gil. La Policía informó que algunos registran anotaciones judiciales por otros procesos relacionados con hurto calificado y agravado, así como tentativa de extorsión. La investigación busca esclarecer la participación de los procesados en los distintos hechos. Por ahora, las autoridades los señalan de estar vinculados con esta serie de robos.